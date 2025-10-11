Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Безуглая сообщила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в состоянии конфликтов с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны на Украине Кириллом Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым, передает ТАСС. Депутат поделилась этой информацией в интервью журналистке Юлии Забелиной.

Безуглая отметила, что «У Андрея Борисовича довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова и Михаила Федорова».

