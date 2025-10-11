Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак оказался вовлечён в противоречия с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и вице-премьером Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Безуглая сообщила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в состоянии конфликтов с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны на Украине Кириллом Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым, передает ТАСС. Депутат поделилась этой информацией в интервью журналистке Юлии Забелиной.
Безуглая отметила, что «У Андрея Борисовича довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова и Михаила Федорова».
