Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.
Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.
Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.
В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.
В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.