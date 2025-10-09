Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отключения электричества в городах России, если на Украине продолжатся блэкауты из-за ударов ВС РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в случае, если украинские населенные пункты будут оставаться без электричества из-за ударов ВС России, передает Газета.ru.
Зеленский подчеркнул: «Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны».
Он отметил, что имеющееся у Украины вооружение способно достичь Белгородской и Курской областей. По его словам, будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Луганской Народной Республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.
В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.
Также сообщалось, что город Мелитополь оказался полностью обесточен.