На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву

Tекст: Вера Басилая

Украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и все связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». В материалах института сообщается, что культурное наследие и географические названия, связанные с этим сражением, подпадают под действие закона о декоммунизации, передает ТАСС.

Институт потребовал от местных властей на Украине провести декоммунизацию всех подобных объектов, чтобы соответствовать действующему законодательству страны. В частности, речь идет о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с историей России и СССР.

В 1812 году в Бородинском сражении участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Несмотря на это, в современной Украине память о битве рассматривают как часть российской пропаганды.

Отмечается, что кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия на Украине значительно ускорился.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные КГБ для формирования русского культурного кода.

В Днепропетровске создали рабочую группу, чтобы выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II.

