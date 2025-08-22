Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Ермак объявил о реформе офиса Зеленского с привлечением военных
В офисе Владимира Зеленского планируется увеличить число сотрудников с боевым опытом, чтобы усилить присутствие военных и ветеранов среди управленцев, сообщил глава офиса Андрей Ермак.
Реформу офиса президента Украины намерены провести с привлечением военных, передает ТАСС. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что предложил увеличить долю сотрудников, имеющих подтвержденный боевой опыт, а также ветеранов боевых действий.
Он не уточнил, сколько именно бывших военнослужащих займут посты в офисе Зеленского и какие именно должности они получат.
Ермак напомнил, что один из его заместителей – Павел Палиса, бывший командующий 93-й бригады вооруженных сил Украины, уже назначен на высокую должность.
Ранее Павел Палиса появился в военном камуфляже в Белом доме на встрече Зеленского с Трампом.
Представители США и Британии обсудили с украинскими чиновниками возможность замены Владимира Зеленского на альпийском курорте. На этой тайной встрече присутствовал Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, которого считают серым кардиналом Украины.
На Украине заявили, что Ермак готов пожертвовать евроинтеграцией ради сохранения Зеленского у власти и обеспечения его победы на следующих выборах.