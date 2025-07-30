На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.25 комментариев
На Украине заявили о готовности Ермака пожертвовать евроинтеграцией ради власти
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак готов пожертвовать процессом евроинтеграции ради сохранения Владимира Зеленского у власти и организации его победы на следующих выборах, заявила исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Андрей Ермак, руководитель офиса Владимира Зеленского, готов пожертвовать перспективами евроинтеграции Украины ради сохранения власти действующего лидера, передает ТАСС. Об этом заявила исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, отметив, что для Ермака крайне важно убедить Зеленского идти на второй срок и организовать выборы с гарантированной победой.
«Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда», – написала Каленюк в социальной сети Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).
По ее мнению, пока Ермак сохраняет полный контроль над Зеленским, он будет готов идти на рискованные шаги ради удержания власти. Усиление роли Ермака отмечается не только в самой Украине, но и за ее пределами.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о намерении США насильственно сменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.
Служба внешней разведки России сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.
Киев на этой встрече представляли Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.
Владимир Олейник, участник движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады, предположил, что Ермак обсуждал убежище для Зеленского на этой встрече.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ