Огонь охватил пятиэтажку на площади 2 тыс. кв. м в городе Сосновоборске

  • Новость часаМакрон назначил Лекорню премьер-министром Франции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СНГ начало разрастаться по линии ШОС
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Депутат: Ограничение числа кошек и собак в квартире противоречит Конституции
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов
    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    35 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    11 октября 2025, 00:52 • Новости дня

    Огонь охватил пятиэтажку на площади 2 тыс. кв. м в городе Сосновоборске

    Tекст: Ирма Каплан

    Жилую пятиэтажку тушат в городе Сосновоборске Красноярского края после того, как загорелась одна из квартир, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

    «В 02.03 (22.03 10.10.2025 мск) 11.10.2025 поступило сообщение о загорании квартиры в  Сосновоборске. Площадь пожара две тыс. кв. м», – сообщили в ведомстве.

    Там уточнили, что с огнем борются 58 человек, привлечено 18 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России по Красноярскому краю 41 человек и 11 единиц техники.

    Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, из дома самостоятельно эвакуировались 200 человек. Там отметили, что огонь быстро распространился на кровлю.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы столичные огнеборцы ликвидировали пожар в центре Москвы в пристройке к двухэтажному административному зданию.

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    Комментарии (11422)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (14)
    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна

    Президент Казахстана Токаев предложил России создать кластеры по глубокой переработке зерна

    Tекст: Денис Тельманов

    Касым-Жомарт Токаев на саммите в Душанбе инициировал обсуждение совместного проекта с Россией по созданию предприятий по глубокой переработке зерна.

    Как передает ТАСС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна. Он отметил, что Россия занимает позицию крупнейшего мирового производителя и экспортера зерна, а Казахстан также входит в число мировых лидеров по этому показателю.

    Токаев подчеркнул важность использования совместного потенциала для производства не только пшеницы и муки, но и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. По его словам, такой подход обеспечит выпуск более сложных и конкурентоспособных товаров на мировом рынке.

    Президент Казахстана призвал рассмотреть возможность реализации данного проекта на саммите Россия – Центральная Азия, подчеркнув стратегическую важность сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбор зерна в России превысил 130 млн тонн. Россия убрала 90% площадей под зерновыми и аграрии продолжают жатву. В 2025 году Россию ждет новый исторический рекорд по производству и экспорту минеральных удобрений. Южная Корея за первые восемь месяцев 2025 года увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза.

    Комментарии (12)
    8 октября 2025, 05:28 • Новости дня
    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией, подписанный в мае российским лидером Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам российского посла, Николас Мадуро подписал соответствующий декрет в присутствии ведущих телеканалов страны 7 октября.

    «Я был приглашен к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в торжественной обстановке в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», – сказал посол ТАСС.

    Мадуро приурочил подписание декрета ко дню рождения Владимира Путина, а также попросил передать поздравления российскому лидеру. Президент Венесуэлы заверил, что страна намерена выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка.

    Мелик-Багдасаров уточнил, что после подписания декрета венесуэльской стороной завершены все внутренние процедуры для вступления российско-венесуэльского договора в силу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главами государств был подписан Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    В сентябре парламент Венесуэлы единогласно одобрил стратегическое соглашение с Россией.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 18:38 • Новости дня
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Карты международных платежных систем с истекшим сроком действия не будут отключены, что позволит гражданам продолжить ими пользоваться без резких изменений.

    Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком действия продолжат функционировать в России, передает ТАСС. Ожидать резких изменений или отключения таких карт не стоит, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума «Финополис-2025».

    Бакина подчеркнула: «Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты».

    Также она добавила, что постепенный вывод карт ушедших международных платежных систем из оборота начался в 2022 году. Работа в этом направлении продолжается в тесном взаимодействии с банками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

    Министерство внутренних дел России предупреждает граждан о фишинговых рассылках, замаскированных под официальные сообщения от банков о восстановлении карт Visa и Mastercard.

    Комментарии (3)
    8 октября 2025, 04:02 • Новости дня
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС

    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах за ОМС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Комитета финансов администрации города Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что неработающие трудоспособные россияне могут оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование.

    «Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. Суммарно на три года в проекте бюджета города на страхование неработающего населения предусмотрено 200 млрд рублей, в 2026 году 63 млрд, в том числе 20,5 млрд рублей – на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста. Принятие законодательного решения на федеральном уровне может существенно снизить нагрузку на бюджет субъектов Российской Федерации», – приводит ее слова портал 78.ru

    Енилина также отметила, что подобная мера восстановит социальную справедливость.

    До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поразмышлять над возможностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование.

    «Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» – приводит РИА «Новости» слова Матвиенко в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, передача полномочий страховых компаний территориальным фондам ОМС, согласно законопроекту, предусматривает отдельные механизмы для защиты прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике равные условия обязательного медицинского страхования для неработающих и работающих граждан.

    Комментарии (26)
    10 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана

    Путин: Между Россией и Азербайджаном был эмоциональный кризис в отношениях

    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    @ Артем Герасимов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

    Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием – гибелью самолета и пассажиров, нам нужно было время, чтобы разобраться», – заявил Путин.

    «Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.

    Комментарии (10)
    9 октября 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе, передает ТАСС.

    Президенты России и Азербайджана пожали руки перед началом переговоров, передает РИА «Новости». Встреча была запланирована заранее и анонсирована накануне.

    В Кремле рассчитывают, что главы России и Азербайджана обсудят текущее состояние двусторонних отношений и проблемные моменты.

    Резиденцию в Душанбе украсили к встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично звонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить вопросы сотрудничества.

    Комментарии (9)
    8 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    QR-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

    Tекст: Ирма Каплан

    Цифровой QR-код, полученный на Госуслугах, можно использовать для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, для идентификации личности при посещении музеев или на почте в России, сказано в документах МВД России.

    Сгенерированный на портале «Госуслуги» QR-код можно использовать в качестве альтернативы бумажному паспорту гражданина России в некоторых ситуациях.

    Например, QR-код можно предъявлять вместо паспорта при покупке алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции для подтверждения возраста, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

    Также QR-код может служить подтверждением личности при посещении музеев или зрелищных мероприятий, где существуют возрастные ограничения. При оформлении доступа на территории организаций с пропускным режимом, за исключением государственных органов и иных режимных объектов.

    Кроме того, QR-код допустим к использованию на почте для установления личности гражданина России при получении почтовых услуг.

    В МВД уточнили, что QR-код не заменяет паспорт, а лишь является альтернативой физическому документу в указанных случаях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, граждане могут поставить прочерк вместо подписи в паспорте только при физической невозможности расписаться, что подтверждено разъяснениями миграционного управления МВД.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 03:18 • Новости дня
    Центробанк обновил список системно значимых банков России

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральный банк России (ЦБ РФ) утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

    «Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – сообщает пресс-служба регулятора перед перечнем.

    В списке 12 банков, среди которых Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ, Россельхозбанк.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кредитные организации в России за ближайшие 10-15 лет полностью трансформируются в цифровые экосистемы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Глава ЦБ РФ также сообщила, что экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Песков объяснил меры России в ответ на враждебность США и ЕС

    Песков: указ об ускоренной приватизации госимущества принят из-за санкций ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва готова защищать свои интересы всеми юридическими способами из-за попыток отобрать российские авуары и активы на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия будет использовать все возможные юридические инструменты для защиты своих прав и интересов в случае незаконного отбора ее активов и авуаров, передает ТАСС.

    «Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров России начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто осуществлял незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее», – сказал он на брифинге.

    Указ президента России Владимира Путина по ускоренной приватизации активов и возможной продаже имущества, оставленного западными компаниями также стал  реакцией на враждебное окружение России и экономические действия ряда европейских стран и США.

    По словам Пескова, Россия принимает решения, которые считает необходимыми для защиты своих интересов на фоне санкций и давления Запада.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Российский МИД резко осудил инициативу Еврокомиссии по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских средств, назвав это воровством.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    Военный эксперт оценил перспективы применения ракет Tomahawk Киевом

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные ранее уже имели опыт эффективной нейтрализации ракет, схожих по характеристикам с «Томагавками», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уже сталкивались с подобными боеприпасами в Сирии и имеют практический опыт их уничтожения. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что, вероятнее всего, речь идет об устаревших модификациях ракет, эффективность которых крайне низка против современных российских систем ПВО.

    Марочко отметил, что начало применения «Томагавков» Киевом станет новым этапом конфликта из-за серьезной дальности их полета, достигающей до 1,5 тыс. км, а также разных типов боевых частей, включая возможность ядерной.

    «То есть для наших систем ПВО и нашим операторам будет видно только маркер, а вот начинку мы, естественно, сразу определить не сможем. <…> Но нам есть чем ответить, я не сомневаюсь», – сказал Марочко.

    Он добавил, что предыдущий опыт противодействия подобным ракетам значительно повысил уверенность российских военных в способности отражать подобные угрозы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США. При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Захарова сделала предположение о теме обещанного Макроном заявления

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, какой может быть тема заявления, которое анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в свете кризиса власти и не только.

    «Российский «теневой флот» доконал?» – задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.

    Перед этим Захарова привела цитату зарубежных СМИ о том, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером.

    Как пишет Figaro, несмотря на охватившую кулуары власти дрожь, у президента есть право роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента) после серии консультаций с председателями обеих палат и премьер-министром.

    «Это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия», – заявил газете  источник, знакомый с ходом дискуссий.

    Тогда как Эммануэль Макрон официально надеется на минимальное соглашение между политическими силами для обеспечения подобия стабильности после краха правительства Себастьена Лекорню. При этом, пишет газета, угроза роспуска парламента не была так близка, хотя некоторые думаю, что Макрон объявит даты парламентских выборов.

    При этом ирония реплики Захаровой в том, что, несмотря на глубокий кризис власти во Франции, ее глава заботится о другом. Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Франция заявила, что «подозрительный корабль» якобы относился к «теневому флоту» России, который «помогает стране обходить наложенные на нее санкции». Французские власти 3 октября отпустили танкер Boracay.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 16:56 • Новости дня
    Лавров: Словакия и Венгрия не позволяют ЕС превратиться в «военную машину»
    Лавров: Словакия и Венгрия не позволяют ЕС превратиться в «военную машину»
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Словакия и Венгрия своим правом вето препятствуют милитаризации Евросоюза.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток» заявил, что Словакия и Венгрия, используя право вето, пока не позволяют Евросоюзу превратиться в «военную машину».

    «Хотят лишить членов Евросоюза права вето, прежде всего такие страны, как Венгрия, Словакия, которые хотят не войны, а мира», – отметил Лавров.

    Министр добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские «фюреры» активно добиваются этой цели. Они стремятся изменить принцип голосования, чтобы решения по судьбоносным вопросам принимались большинством.

    Позиция Венгрии и Словакии, основанная на консенсусе, не дает Евросоюзу стать военной структурой. Ранее ЕС обещал быть экономическим и социальным «раем на Земле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается в попытке лишить его энергетического суверенитета и подчинить англосаксонским интересам.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания Владимира Зеленского о необходимости единогласного решения по поводу интеграции Украины в Евросоюз. Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 04:16 • Новости дня
    Силовики рассказали о длительном пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском

    Силовики сообщили о долгом пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском

    Tекст: Ирма Каплан

    Группа солдат ВСУ под Купянском длительное время пребывает без еды и воды, о которых безрезультатно просят командование, сообщили в российских силовых структурах.

    «Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак», – сообщили ТАСС силовики.

    Они добавили, что завести группу невозможно из-за физического состояния солдат. При этом украинское командование отказывается эвакуировать истощенных военнослужащих и направлять им провизию. В подразделении истощенных солдат заверили, что они получат провизию, когда войдут в Купянск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание и заслушал доклад о положении на фронтах.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Комментарии (3)
    Главное
    Латвия решила выдворить более 800 россиян
    Газпром закачал к зиме в подземные хранилища России рекордный объем газа
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    Мэр Львова отказался включать отопление в городе из-за нехватки газа
    Названо число написанных с помощью ИИ студенческих работ в 2025 году
    Получен первый снимок «танцующих» черных дыр
    Российская батутистка-чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации