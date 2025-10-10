Дуров в свой день рождения заявил о мрачном будущем для интернета

Tекст: Антон Антонов

«Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется», – заявил Дуров в Telegram.

Он заявил, что обеспокоен будущим интернета. По словам Дурова, свободный интернет, созданный предыдущими поколениями, сейчас превращается в инструмент тотального контроля.

Он отметил распространение таких мер, как цифровые идентификационные документы в Британии, проверки возраста пользователей в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Евросоюзе. Он также обратил внимание на преследование инакомыслия в Германии, уголовные дела против ИТ-лидеров во Франции и тюремные сроки за публикации в Британии.

«Мрачный, антиутопический мир стремительно приближается – пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы – и кто позволил их отнять», – заявил он.

По мнению основателя Telegram, нынешнее поколение оказалось обмануто, поверив, что его задача – разрушить наследие предков, включая свободу слова, традиции и суверенитет. Он подчеркнул, что отказ отмечать свой день рождения связан с ощущением неумолимо утекающего времени: «У меня мало времени. У нас мало времени».

