Bild: В Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать после поджога дома

Bild: Поджегший дом родителей в Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать

Tекст: Мария Иванова

Мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена, после чего застрелил отца и ранил мать, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, трагедия произошла на фоне семейного конфликта.

Соседи семьи сообщили в полицию, что ссора могла быть связана с вопросом о наследстве, отмечает Bild. Пока полиция продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего и опрашивает свидетелей.

Состояние пострадавшей женщины пока не уточняется. Правоохранители также выясняют, были ли у мужчины сообщники и какое оружие использовалось при нападении.

Ранее в среду сообщалось что в Мюнхене прогремели несколько взрывов. При взрывах и последовавшей стрельбе погиб один человек.

Причиной происшествия назвали семейную ссору, которая привела к поджогу дома и стрельбе.