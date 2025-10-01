Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Bild: В Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать после поджога дома
В результате семейного конфликта на почве наследства в одном из районов Мюнхена мужчина застрелил собственного отца и ранил мать, пишет газета Bild.
Мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена, после чего застрелил отца и ранил мать, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По данным издания, трагедия произошла на фоне семейного конфликта.
Соседи семьи сообщили в полицию, что ссора могла быть связана с вопросом о наследстве, отмечает Bild. Пока полиция продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего и опрашивает свидетелей.
Состояние пострадавшей женщины пока не уточняется. Правоохранители также выясняют, были ли у мужчины сообщники и какое оружие использовалось при нападении.
Ранее в среду сообщалось что в Мюнхене прогремели несколько взрывов. При взрывах и последовавшей стрельбе погиб один человек.
Причиной происшествия назвали семейную ссору, которая привела к поджогу дома и стрельбе.