Песков назвал заявления о якобы «бомбежке» ЗАЭС Россией глупыми

Песков: Заявления Киева о якобы бомбежке Россией ЗАЭС глупы

Tекст: Вера Басилая

Обвинения Киева в том, что Россия наносит удары по Запорожской АЭС, являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глупо обвинять Россию в обстрелах станции, которую она сама контролирует. Песков подчеркнул, что именно киевские силы наносят удары по объекту и инфраструктуре вокруг него.

«Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима», – заявил Песков.

Он добавил, что Россия обеспечивает безопасность на станции и поддерживает постоянный контакт с МАГАТЭ по всем вопросам, связанным с ситуацией на объекте. По словам Пескова, несмотря на регулярные обстрелы со стороны Украины, российские специалисты предпринимают все меры для надежной защиты станции.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала ситуацию на Запорожской АЭС напряженной, но контролируемой.

Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что удары по энергоснабжению станции носят спланированный характер и несут угрозу ядерной аварии.

Напомним, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения.