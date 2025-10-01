  • Новость часаРоссийские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    1 октября 2025, 13:08 • Новости дня

    Песков назвал заявления о якобы «бомбежке» ЗАЭС Россией глупыми

    Песков: Заявления Киева о якобы бомбежке Россией ЗАЭС глупы

    Tекст: Вера Басилая

    Глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит Запорожскую АЭС, которую сама же и контролирует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Обвинения Киева в том, что Россия наносит удары по Запорожской АЭС, являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, глупо обвинять Россию в обстрелах станции, которую она сама контролирует. Песков подчеркнул, что именно киевские силы наносят удары по объекту и инфраструктуре вокруг него.

    «Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима», – заявил Песков.

    Он добавил, что Россия обеспечивает безопасность на станции и поддерживает постоянный контакт с МАГАТЭ по всем вопросам, связанным с ситуацией на объекте. По словам Пескова, несмотря на регулярные обстрелы со стороны Украины, российские специалисты предпринимают все меры для надежной защиты станции.

    Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала ситуацию на Запорожской АЭС напряженной, но контролируемой.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что удары по энергоснабжению станции носят спланированный характер и несут угрозу ядерной аварии.

    Напомним, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения.

    1 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине

    Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.

    «В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».

    Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.

    Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.

    Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    30 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности поставок «Томагавков» на Украину
    Лавров заявил о бессмысленности поставок «Томагавков» на Украину
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    По его словам, даже если крылатые ракеты Tomahawk поступят на Украину, это не повлияет на ситуацию на фронте, передает ТАСС.

    Лавров заявил на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, что «уже Кремль сказал достаточно четко, что, даже если Tomahawk окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации».

    Лавров также отметил, что вопрос о возможных поставках этих ракет еще не решен окончательно. Он подчеркнул, что инициатива обсуждения связана, по его мнению, прежде всего с давлением европейских стран на Вашингтон. Глава МИД считает, что США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче Tomahawk Украине пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk.

    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины.

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о росте числа русскоязычных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.

    Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».

    «Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Сенат США внесли проект резолюции об изъятии замороженных российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    В Сенат США внесли проект резолюции, предусматривающий изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине ежемесячными траншами.

    Документ предлагает «исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России». При этом проект резолюции содержит призыв передавать их Украине траншами не менее 10 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Автором проекта стал сенатор Джон Кеннеди, его поддержали сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената. Текст резолюции пока не опубликован официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент приветствовал обязательства министров финансов стран G7 рассмотреть возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины. Politico пишет, что Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    1 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп изменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп «перешел к кнуту», когда «увидел, что пряник редко работает с россиянами». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше».

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    1 октября 2025, 08:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Украины после объявления воздушной тревоги зафиксированы взрывы, работает ПВО, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве зафиксировали мощные взрывы, передает ТАСС.

    По сообщениям СМИ, после объявления воздушной тревоги в городе были слышны громкие хлопки, что свидетельствует о возможной работе противовоздушной обороны.

    Ранее в Харькове произошли не менее десяти взрывов.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области на Украине.

    В Черниговской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    30 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта

    Совбез Турции выразил обеспокоенность рисками эскалации конфликта на Украине

    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Турция готова взять на себя большую ответственность в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.

    Такое заявление сделано по итогам заседания Совета безопасности страны под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В документе отмечается, что Анкару беспокоят инциденты, указывающие на риск распространения войны, и Турция готова усилить свои усилия для достижения мира.

    Совбез Турции также оценил текущую ситуацию вокруг конфликта и выразил желание способствовать установлению мира. На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО Анкара направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы поддержать партнеров по альянсу. Турецкие чиновники называли это жестом солидарности с другими странами НАТО.

    Эрдоган не раз предлагал посредничество между Киевом и Москвой, а в начале года подчеркивал, что мир возможен только при равенстве сторон на переговорах. Однако в сентябре он выразил сомнения, что конфликт завершится в ближайшее время. Россия в лице Владимира Путина поблагодарила Турцию за помощь, отметив продвижение на переговорах в Стамбуле, где были решены важные гуманитарные вопросы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО. Между тем в Кремле также отмечают, что несмотря на разную риторику из Вашингтона, российская сторона видит сохранение политической воли американской администрации к поиску дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей о возможном завершении конфликта уже в этом году.

    Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевское руководство вместе с американскими кураторами обсуждает план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению для обвинения России и снятия ограничений на западное вооружение.

    30 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Все дизель-генераторы работают нормально

    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается резервными дизель-генераторами, все они работают нормально, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы вышедшем из строя генераторе.

    Яшина, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что его слова не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По ее словам, «в результате повреждения высоковольтной линии противником собственные нужды Запорожской АЭС обеспечены за счет резервных дизель-генераторов».

    Яшина добавила, что сейчас задействована только часть резервных генераторов, необходимости в использовании всех нет. Станция располагает достаточным запасом топлива и запчастей для поддержания их работы. Она отметила, что «все дизель-генераторы работают нормально». Ситуация, по ее словам, «находится под полным контролем, персонал отслеживает все параметры безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщала, что Запорожская АЭС остается без внешнего энергоснабжения. ВСУ обстрелами сорвали восстановление линии энергоснабжения.

    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    30 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Средства ПВО уничтожили украинские дроны над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Два беспилотника самолетного типа сбиты средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями в течение нескольких часов 30 сентября.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    30 сентября в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, второй БПЛА – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку и сбили 81 беспилотник над пятью регионами России.

    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    30 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Лукашенко назвал чепухой заявление Зеленского о переговорах с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным, назвав подобные заявления чепухой.

    Лукашенко назвал «чепухой» недавнее заявление Владимира Зеленского об урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    На встрече с главами правительственных делегаций СНГ Лукашенко прокомментировал слова украинского лидера, заявив: «Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная».

    Ранее Зеленский ответил резкой критикой на слова Лукашенко о наличии предложения по мирному урегулированию, поддержанного США. По мнению Зеленского, Лукашенко «живет в своем мире».

    Лукашенко также напомнил, что по итогам его переговоров с Владимиром Путиным «на столе есть хорошее предложение по Украине», которое в том числе обсуждалось на Аляске Дональдом Трампом и было доставлено в Вашингтон для дальнейших обсуждений. Белорусский лидер рекомендовал Зеленскому согласиться на инициативу, чтобы «не потерять всю страну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    30 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Киева о завершении конфликта в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей по поводу окончания конфликта уже в этом году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал предполагать, чем обусловлены заявления Киева о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о словах главы МИД Украины Андрея Сибиги, Песков отметил: «Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать».

    Песков подчеркнул, что Кремль не осведомлен о причинах, по которым украинская сторона демонстрирует оптимизм относительно разрешения конфликта, несмотря на ее отказ от переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нецелесообразно прогнозировать развитие событий вокруг спецоперации на Украине.

    Путин отметил, что победа России в спецоперации на Украине обязательно наступит.

