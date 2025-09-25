Карчаа обвинил Киев в попытке устроить ядерный инцидент

Карчаа заявил о планах Киева обесточить ЗАЭС для провокации

Tекст: Елизавета Шишкова

Мнение эксперта в области атомной энергетики Рената Карчаа о действиях Киева по Запорожской АЭС приводит ТАСС.

По его словам, удары по системе энергообеспечения станции, в том числе повреждение последней внешней линии, – это реализация плана по созданию ядерного инцидента. Карчаа назвал происходящее «ядерным терроризмом с элементами шантажа».

Он отметил: «Все указывает на то, что киевский режим и его западные кураторы последовательно пытаются реализовать план по полному обесточиванию ЗАЭС, что несет в себе реальную угрозу ядерного инцидента. Далее замысел сколь прост, столь и чудовищно циничен. Если случится беда, никто не вспомнит о причинах и виноватых, и усилиями западной пропаганды будет создана информационная истерика, РФ обвинят в безответственном отношении к ядерной безопасности. Так, по всей вероятности, киевский режим и его западные хозяева, «страстно желающие мира», на фоне очевидных неудач на поле боя рассчитывают получить какие-то преимущества на переговорном треке».

Карчаа также заявил, что Киев действует как «типичный коллективный террорист», а подобный терроризм особенно опасен, поскольку он ядерный и угрожает многим странам, включая Украину. Эксперт подчеркнул, что международные механизмы по предотвращению подобных угроз на сегодня отсутствуют, что создает атмосферу безнаказанности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения.

Станция обеспечивает свои внутренние нужды только за счет резервных дизель-генераторов уже вторые сутки.

В районе поврежденной высоковольтной линии электроснабжения продолжаются интенсивные обстрелы, что не позволяет назвать сроки восстановления.