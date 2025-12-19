  • Новость часаМВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    Путин обозначил достижения и перспективы России
    Герой России рассказал Путину о взятии Северска
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Зеленский на переговорах в Польше перепутал имя Навроцкого
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин сказал, кто такие «подсвинки»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 19:43 • Новости дня

    Свердловский Минздрав пообещал вернуть льготные лекарства участнику прямой линии

    Tекст: Ольга Иванова

    Жителю Краснотурьинска, который пожаловался президенту России Владимиру Путину на отсутствие льготных лекарств с ноября, власти региона пообещали выдать необходимый препарат в ближайшее время.

    Житель Краснотурьинска, пожаловавшийся президенту на прямой линии на отсутствие льготных лекарств в местных поликлиниках, в ближайшее время получит необходимый препарат, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила вице-губернатор Свердловской области и глава регионального Минздрава Татьяна Савинова через пресс-службу областного Департамента информационной политики.

    По словам Савиновой, пациенту выписывали лекарства в июле, августе и октябре 2025 года – последний раз препарат был выдан на два месяца. Она добавила, что жителя Краснотурьинска пригласили в поликлинику, где ему снова выпишут необходимые медикаменты, и пообещала продолжить его обеспечение льготными лекарственными средствами.

    Вице-губернатор уточнила, что мужчина поступил в больницу в начале лета, выписанные препараты он начал получать после выписки, а сейчас нужное лекарство уже есть в наличии в аптеках региона.

    Напомним, во время прямой линии житель рассказал Владимиру Путину: «В городе Краснотурьинск прекратилась выдача льготных лекарств, положенных гражданам после перенесенных заболеваний и операций. Это происходит с ноября. Поликлиники города объясняют, что закончилось финансирование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства даже в частных аптеках.

    19 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    19 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что блокада Калининградской области приведет к крайне опасной эскалации конфликта.

    «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.

    Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.

    Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.

    Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    19 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года» о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.

    «Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.

    «В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.

    Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.

    «Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

    Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.

    19 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    Путин допустил прекращение ударов в случае выборов на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    19 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS «секретным оружием» России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ироничной форме назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием России и заверил, что небесное тело не несет угрозы Земле.

    Во время «Итогов года» Путина спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Президент пошутил, что это «секретное российское оружие», передает ТАСС.

    «Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», – пошутил российский лидер.

    Он отметил, что использование такого «оружия» возможно только в самом крайнем случае, поскольку Россия выступает против размещения вооружений в космосе.

    Президент также подчеркнул, что комета 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для Земли.

    «Это комета, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики – поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения», – сказал Путин, пошутив, что «пошлет ее на Юпитер».

    По его словам, объект покинет пределы Солнечной системы в начале 2026 года после прохождения ее траектории.

    Во время прямой линии и пресс-конференции Путин ответил с улыбкой журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, поинтересовавшемуся, может ли президент подмигнуть, если знает о существовании инопланетян, но не может раскрыть эту информацию. «Я вам подмигну потом», – сказал Путин.

    Межзвездная комета 3I/ATLAS сблизилась с Землей на минимальное расстояние 268 млн 918 тыс. км.

    Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.

    У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.

    В Гостином дворе проходит большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    «Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос выплат от Минобороны. Простите нас, пожалуйста», – сказал президент на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что статс-секретарь и замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала ему о трудностях во взаимодействии между военным ведомством и соцблоком правительства, а также об избытке бюрократии, из-за которой затягивается принятие решений и теряются документы.

    «И она мне говорила о том, что, к сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее», – рассказал Путин.

    Президент заверил, что берет ситуацию под личный контроль, и пообещал ускорить процессы: по его словам, необходимо «делать все быстрее и расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей».

    В ходе беседы Путин также отдельно остановился на проблеме поиска пропавших без вести на Украине, назвав ее острой и чувствительной. «Есть проблема, о которой говорят, и эта проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам, – вот Дмитрий Сергеевич (Песков, пресс-секретарь президента) дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов, я их посмотрел – это поиск пропавших без вести [бойцов СВО]. Это острый вопрос очень», – сказал президент.

    Он сообщил, что Минобороны России уже предприняло шаги для улучшения ситуации, в том числе создало координирующий центр, профильные отделы в группировках и отдельный реестр по поиску таких лиц.

    По словам Путина, количество пропавших без вести заметно сократилось – примерно на 50% по сравнению с началом года. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении должна продолжаться и совершенствоваться, чтобы полностью минимизировать потери среди военнослужащих.

    Ранее Путин заявил, что бойцам СВО можно доверить страну.

    Также глава государства заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    19 декабря 2025, 16:18 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты

    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    Жених с «Итогов года» получил согласие невесты
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    19 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Владимир Путин заявил о необходимости повысить коэффициент рождаемости в России хотя бы до двух детей на одну женщину, передает РИА «Новости».

    «Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2. Это очень сложная задача», – отметил Путин. Он подчеркнул, что поддержка семей остается приоритетом.

    Путин уверен, что рождение детей должно стать модным, и люди должны осознавать счастье материнства и отцовства. Он отметил, что в 25 регионах страны уже есть положительная демографическая тенденция, а успехи во многом зависят от работы местных властей и правильного подхода к решению проблемы.

    «Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребенок только. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», – заявил Путин.

    Президент отдельно подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки и заявил, что с появлением ребенка семья не должна ощущать снижение достатка. Государство, по словам Путина, делает все возможное для поддержания желания молодых людей создавать свои семьи, но этого недостаточно без изменения общественных установок.

    Путин также отметил, что проблема снижения рождаемости характерна для всех стран с крупной постиндустриальной экономикой, включая Россию. По его словам, практически во всем мире наблюдается аналогичная тенденция и с этим вызовом необходимо работать системно, чтобы обеспечить будущий рост населения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.

    19 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

    «Вот там (на Западе) создают образ врага, в данном случае из России, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет. И в сфере экономики, и в сфере социальной политики», – отметил Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    По словам главы государства, Россия не воюет с Западом, а западные страны используют украинских националистов в качестве инструмента против России. «Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов», – подчеркнул Путин.

    При этом российский лидер назвал заявления о якобы планах нападения России на Европу «чушью» и заверил, что новых специальных операций не будет, если к России будут относиться с уважением и учитывать ее интересы. По его словам, Москва готова остановить боевые действия на Украине при гарантии безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

    Также Путин заявил о готовности России работать с Европой, Британией и Соединенными Штатами, но только на равных условиях, добавив, что сотрудничество между Европой и Россией было бы выгодно для всех сторон.

    Затронув закон об иностранных агентах, президент пояснил, что подобные законы существуют в западных странах и гораздо строже российских. «Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века. Там предусмотрено уголовное наказание – вплоть до лишения свободы», – сказал Путин. В России, по его словам, нет репрессий против иноагентов, и если деятельность с зарубежным финансированием прекращается, лицо исключается из соответствующего списка.

    Говоря о политической системе, Путин отметил, что президентская форма правления в России является обоснованной, а наделение главы государства большими полномочиями отвечает запросам страны.

    «Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в Основном законе нашей страны», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат. Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты.

    19 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    19 декабря 2025, 12:28 • Новости дня
    Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте

    Путин: Инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск

    Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    По словам Путина, он только что получил свежий доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и подчеркнул, что после того, как российские войска вытеснили противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России.

    Путин особо обратил внимание на то, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее», – заявил президент во время прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Он отметил, что ключевыми укрепрайонами украинских войск остаются агломерации Славянска, Краматорска и Константиновки, которые киевский режим создавал в течение десяти лет.

    Президент сообщил, что на Южно-Лиманском направлении российские подразделения действуют активно и эффективно, а из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. По словам Путина, в Константиновке продолжаются ожесточенные бои, при этом более половины города уже находится под контролем армии России.

    Глава государства подтвердил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем российских войск уже несколько недель. «Как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город», – сказал он.

    Российский лидер заявил, что подразделения ВС России в Купянске после освобождения Купянска-Узлового начнут движение в западном направлении. Путин отметил, что перед российскими войсками стоит задача ликвидировать украинскую группировку на левом берегу реки Оскол. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи вскоре завершится. Президент уверен, что после этого российские подразделения «закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении».

    Путин уточнил, что в районе Купянска в плотное окружение попала крупная группировка Вооруженных сил Украины, которую составляют 15 батальонов общей численностью 3,5 тыс. человек. По словам главы государства, украинские военные не получили приказа о сложении оружия, их положение крайне сложное, «шансов практически нет».

    Особо Путин выделил взятие Красноармейска российскими военными, назвав это событие очень важным для дальнейших наступательных операций. «Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности – это соответствующего уровня военное руководство должно будет принять [решение], в каком направлении двигаться, – но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что «ребята доберут и этот населенный пункт (Константиновку)», а также сообщил, что Димитров, важный плацдарм, полностью окружен, и к настоящему моменту 50% города перешло под контроль российских войск.

    Президент также отметил, что в Димитрове украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами, в то время как попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска успеха не приносят и сопровождаются серьезными потерями. Путин уверен, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.

    Путин сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    Кроме того, он сообщил, что группировка «Восток» в Запорожской области освобождает один населенный пункт за другим. Глава государства выразил уверенность, что до конца года армия России добьется новых успехов на линии фронта.

    «Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 12:09 • Новости дня
    Стартовали «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Стартовали «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    К участию в «Итогах года с Владимиром Путиным» приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выбирался именно такой формат, чтобы весь мир мог услышать позицию Путина, передает ТАСС.

    Массовые прямые включения из регионов, характерные для прошлых лет, проводиться не будут, однако любой гражданин, включая детей, смог отправить свой вопрос с помощью смартфона, впервые – через чат-бот в национальном мессенджере Max.

    Всего к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними по своим направлениям. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать массив данных, что повысило интерес к участию среди молодежи.

    Основные темы обращений касаются социальной политики, поддержки участников спецоперации на Украине, экономической ситуации и жилищных вопросов. Отмечается, что число жалоб на медицину стало заметно меньше. Особое внимание уделяется письмам о проблемах участников СВО и их семей, однако, по словам Пескова, таких обращений стало меньше, поскольку многие вопросы решены системно.

    Объединенная форма проведения итогового общения главы государства с гражданами и журналистами применяется второй год подряд. Мероприятие не ограничено по времени и, как сообщает пресс-служба, будет идти столько, сколько потребуется для обсуждения всех значимых тем. Вопросы от граждан принимаются вплоть до завершения эфира, а площадкой снова выбран Гостиный двор, передает РИА «Новости».

    Сбор обращений стартовал 4 декабря, в обработке заданных вопросов участвуют операторы-ветераны спецоперации и волонтеры Народного фронта.

    Владимир Путин еще до эфира помог исполнить мечты двоих детей, обратившихся через прямую линию.

    Президент России посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    Между тем девушек с микрофонами на «Итогах года» с Путиным нарядили в кокошники.

    19 декабря 2025, 15:25 • Новости дня
    Возбуждено дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»

    СК возбудил дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»

    Возбуждено дело о халатности после жалобы вдовы бойца СВО на «Итогах года»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новосибирской области после обращения на прямую линию с президентом РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности при оформлении пенсии семье погибшего в зоне СВО военнослужащего, сообщили в СК.

    Уголовное дело по признакам халатности возбуждено военными следственными органами Следственного комитета РФ, передает СК России.

    Основанием для начала дела стало обращение супруги погибшего военнослужащего в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным», где она рассказала о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца.

    По данным следствия, военный был уволен со службы в январе 2025 года в связи с гибелью при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    В июле 2025 года его супруга подала необходимые документы на оформление пенсии и ежемесячной компенсации в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области. Следствием установлено, что документы поступили в военный комиссариат Новосибирской области только через два месяца после подачи, а пенсия была назначена вдове лишь 17 декабря 2025 года.

    Следственный комитет квалифицирует действия должностных лиц по статье «Халатность». Сейчас ход расследования контролирует Главное военное следственное управление СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе «Итогов года» Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников.

    Позднее сообщалось, что вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после обращения в эфире «Итогов года».

    19 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин предложил в шутку собрать деньги на свадьбу жениха с «Итогов года»
    Путин предложил в шутку собрать деньги на свадьбу жениха с «Итогов года»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время итоговой прямой линии специально поддержал журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который в эфире сделал предложение своей возлюбленной.

    Ведущая Екатерина Березовская прервала ход программы, чтобы сообщить, что девушка дала согласие. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин отметил важность материальной поддержки, подчеркнув: «Кирилл задался вопросом о материальной стороне дела. На самом деле правильно – мужчина должен думать о том, как внести существенный вклад в решение материальных вопросов. Вот мы с шапкой сейчас по кругу пойдем и соберем вам как минимум на свадьбу».

    Ранее Путин в ходе «Итогов года» заявил, что допускает возможность любви с первого взгляда.

    19 декабря 2025, 03:50 • Новости дня
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Праздничная атмосфера, запахи и сервировка новогоднего стола усиливают аппетит, что может привести к перееданию даже здоровых людей, рассказала Ольга Ермошина, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог и эксперт телеканала «Доктор».

    «Мы часто переедаем из-за гиперстимуляции рецепторов удовольствия. Также мы можем переедать за счет социальных факторов. Мы видим этот разнообразный стол, обилие еды, все едят, выпивают, вокруг куча приятных запахов. И за счет того, что еда в доступе, возникает желание съесть больше», – поделилась она с «Газетой.Ru».

    Доктор Ермошина пояснила, что за чувство голода и насыщения в организме отвечают гормоны грелин и лептин, но в разгар застолья их работу сбивают с толку древние механизмы.

    Основная ошибка, по словам диетолога, – сознательное голодание в течение дня перед праздником: эта тактика резко увеличивает риск переедания вечером из-за накопленного чувства голода.

    Ермошина рекомендовала употреблять за 15-30 минут до застолья одну-две столовые ложки псиллиума, растворенной в воде. Такой подход, по ее словам, формирует в желудке объемный гель и снижает количество съедаемой пищи на 25-30%.

    Врач советует придерживаться так называемой гарвардской тарелки: половину должны занимать некрахмалистые овощи и зелень, четверть – белковые продукты, четверть – сложные углеводы, которые можно заменить дополнительной порцией овощей. Начинать рекомендуется с овощей и салатов, а также делать паузы между блюдами и включать движение между приемами пищи.

    Она подчеркнула, что алкоголь стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому стоит отдавать предпочтение сухим винам, не пить на голодный желудок и обязательно есть во время застолья.

    В завершение доктор Ермошина отметила, что даже десерты могут присутствовать на столе, главное – соблюдать умеренность и делить порции либо выбирать фрукты и ягоды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис.

  • О газете
