Состоялась премьера фильма военкора RT Симонова о вере и героях Донбасса

В ДНР рассказали о новых возможностях для молодежи после воссоединения с Россией

Директор Мариупольского театра Солонин: Донбасс и Новороссия после воссоединения с Россией обрели будущее

Tекст: Олег Исайченко

«После возвращения Донбасса и Новороссии в состав России у наших регионов наконец-то появилось будущее. Местные жители три года назад поверили Москве, и это доверие было оправдано. Период неопределенности для нас закончился 30 сентября 2022 года», – рассказал Игорь Солонин, гендиректор Мариупольского русского драматического театра.

«Мариупольцы и жители исторических регионов в целом чувствуют себя частью большой и великой страны, которая всегда готова встать на защиту своих граждан. Но в ходе СВО Россия не только «взяла под крыло» и обезопасила Донбасс и Новороссию, но также дала ответ на несбыточные амбиции Киева и Запада о «возвращении Украины к границам 1991 года», – отметил спикер.

Кроме того, он напомнил о важности того, что Россия признает дипломы всех школ, а также средних и высших учебных заведений исторических регионов. «Теперь молодежь и дети Донбасса и Новороссии получили возможность воплотить свои мечты, добиться профессиональных успехов на благо родины. Для них открыто участие в любых грантах и проектах на российской территории. Также они номинируются от нашей страны на международных конкурсах», – указал Солонин.

Во вторник президент Владимир Путин поздравил с днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает Кремль. «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – отметил он.

«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. <…> И также вместе, плечом к плечу продолжим обустраивать наш общий дом – великую и независимую страну, суверенное государство, преодолеем любые испытания и станем только сильнее», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил о масштабной программе социально-экономического развития исторических регионов. «В нее включилась вся страна, все регионы России. Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тыс. различных объектов на Донбассе и в Новороссии», – рассказал Путин.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы, по итогам которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за вступление их регионов в состав России.

В ДНР «за» высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении этих регионов в состав России.