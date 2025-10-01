Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками
Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.
«В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.
Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.
Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.