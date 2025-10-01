  • Новость часаРоссийские войска в зоне СВО освободили в сентябре 19 населенных пунктов
    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    1 октября 2025, 01:37 • Новости дня

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине

    Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.

    «В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».

    Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.

    Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.

    Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    30 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению

    СВР сообщила о планах Киева устроить провокацию с ракетным ударом по детям

    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы и военное командование киевского режима с подачи кураторов из США обсуждают план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению с целью обвинить Россию и добиться снятия ограничений на западное вооружение, сообщила Служба внешней разведки России.

    По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.

    Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.

    План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.

    Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.

    В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.

    «Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen

    Швеция ответила на ожидание украинского генерала Гаврилюка истребителей Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.

    «Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

    Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

    «Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом  Йельмстранд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.


    30 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности поставок «Томагавков» на Украину
    Лавров заявил о бессмысленности поставок «Томагавков» на Украину
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    По его словам, даже если крылатые ракеты Tomahawk поступят на Украину, это не повлияет на ситуацию на фронте, передает ТАСС.

    Лавров заявил на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, что «уже Кремль сказал достаточно четко, что, даже если Tomahawk окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации».

    Лавров также отметил, что вопрос о возможных поставках этих ракет еще не решен окончательно. Он подчеркнул, что инициатива обсуждения связана, по его мнению, прежде всего с давлением европейских стран на Вашингтон. Глава МИД считает, что США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче Tomahawk Украине пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk.

    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины.

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о росте числа русскоязычных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.

    Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».

    «Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше

    СВР сообщила о планах Киева инсценировать российскую диверсию в Польше

    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее время может быть предпринята попытка инсценировать проникновение диверсионной группы, якобы состоящей из российских и белорусских военнослужащих, на территорию Польши, сообщает Служба внешней разведки России.

    По данным СВР, киевский режим готовит новую провокацию с целью втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Как следует из сообщения на сайте СВР, в этот раз планируется инсценировка проникновения на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

    Кандидаты для участия в этой инсценировке уже подобраны – это бойцы, воюющие на стороне украинских военных, из так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической, запрещена в России) и запрещенного белорусского «полка имени К. Калиновского».

    После «выявления и нейтрализации» этой группы польскими силовиками, участники должны будут публично признать, что действовали по заданию России и Белоруссии.

    По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Также не исключается, что операция будет сопровождаться имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши для увеличения общественного резонанса.

    В разведке подчеркивают, что цель провокации – продемонстрировать международному сообществу, будто Россия намеренно наращивает эскалацию.

    «В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России», – говорится в сообщении СВР.

    Служба внешней разведки считает, что режим Зеленского перед лицом поражения готов пойти на любые меры вплоть до разжигания крупномасштабного конфликта в Европе, чтобы прикрыться действиями европейских государств.

    Ранее СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    30 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Кировска в ДНР было обнаружено тело местного мужчины с признаками жестокой расправы, найденное в блиндаже, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

    Тело мирного жителя, замученного боевиками киевского режима, было обнаружено бойцами группировки «Запад» на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в силовых структурах, добавив, что мужчина, предположительно местный житель, был незаконно задержан и подвергнут пыткам. По словам представителя силовых ведомств, «бойцы штурмовых подразделений группировки войск 'Запад' на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя».

    Согласно источнику, мужчина скончался еще до того, как российские штурмовики заняли украинские позиции. Тело погибшего было найдено прикованным стяжками в одном из блиндажей. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кировска в ДНР. Все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами Следственного комитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Подразделения ВС России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

    30 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    30 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    На Украине засекретили дело об убийстве Парубия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Материалы уголовного дела по убийству бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия были полностью удалены из открытого судебного реестра Украины.

    Дело об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия засекретили на Украине, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Внимание на это обратило именно украинское СМИ, отметив, что из судебного реестра удалены все материалы и упоминания, связанные с данным делом.

    При попытке найти документы по этому делу в реестре, пользователи получают сообщение: «По вашему запросу документы не найдены. Попробуйте изменить параметры поиска».

    «Страна» опубликовала скриншоты, подтверждающие отсутствие информации в официальном источнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады обвинил Владимира Зеленского в создании системы политических убийств. К Зеленскому поступила петиция с требованием присвоить Андрею Парубию звание героя. Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом.

    30 сентября 2025, 08:12 • Новости дня
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Дерилово российские силы начали наступательные действия на Дробышево в ДНР, одновременно продвинувшись и заняв 25% территории Новоселовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали наступление на Дробышево в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после освобождения Дерилово 27 сентября силы России продолжили активное продвижение в южном направлении, расширяя контроль по флангам.

    Он заявил: «После освобождения населенного пункта Дерилово ДНР ВС продолжили продвижение в южном направлении, дополнительно расширяя зону контроля по флангам. На данный момент идут активные подготовительные мероприятия для освобождения Дробышево».

    Помимо действий в районе Дробышево российские войска продвинулись в Новоселовке ДНР, где взяли под огневой контроль четверть населенного пункта. Марочко подчеркнул, что это стало возможным после завершения подготовительных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Российские военные ранее продвинулись в районе пяти поселений в ДНР. В Северск были переброшены группы с иностранными солдатами.

    30 сентября 2025, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России зафиксировало массированную атаку украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, большинство целей сбиты над Воронежской и Белгородской областями.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны РФ, наибольшее количество аппаратов было перехвачено над Воронежской областью – 26 единиц. В Белгородской области сбиты 25 беспилотников, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской – семь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Ведомство также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Специалисты рассказали о мерах усиления защиты автовокзалов на юге России от возможных атак БПЛА.

    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    30 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Столтенберг рассказал о советах Киеву уступить территории по финскому сценарию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл, что Владимир Зеленский поначалу отверг возможность территориальных уступок, по аналогии с решением Финляндии в 1940-е годы, передает France Press со ссылкой на книгу Столтенберга «Под моим надзором», которая вышла в Норвегии в понедельник.

    Столтенберг рассказал о призывах к Владимиру Зеленскому поступиться частью территорий по примеру Финляндии в 1940-х годах, передает РИА «Новости».

    В книге Столтенберга «Под моим надзором», опубликованной в Норвегии, говорится, что он впервые предложил Зеленскому рассмотреть «финское решение» для завершения конфликта на Украине.

    «Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», – цитирует France Press бывшего генсека альянса.

    По словам Столтенберга, спустя какое-то время украинский лидер и его советники начали относиться к идее уступок менее категорично, однако настаивали на необходимости гарантий безопасности для Украины, включая членство Киева в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по Украине. США выразили недовольство в связи с отказом Киева пойти на уступки по вопросам территорий.

    30 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта

    Совбез Турции выразил обеспокоенность рисками эскалации конфликта на Украине

    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Турция готова взять на себя большую ответственность в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.

    Такое заявление сделано по итогам заседания Совета безопасности страны под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В документе отмечается, что Анкару беспокоят инциденты, указывающие на риск распространения войны, и Турция готова усилить свои усилия для достижения мира.

    Совбез Турции также оценил текущую ситуацию вокруг конфликта и выразил желание способствовать установлению мира. На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО Анкара направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы поддержать партнеров по альянсу. Турецкие чиновники называли это жестом солидарности с другими странами НАТО.

    Эрдоган не раз предлагал посредничество между Киевом и Москвой, а в начале года подчеркивал, что мир возможен только при равенстве сторон на переговорах. Однако в сентябре он выразил сомнения, что конфликт завершится в ближайшее время. Россия в лице Владимира Путина поблагодарила Турцию за помощь, отметив продвижение на переговорах в Стамбуле, где были решены важные гуманитарные вопросы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО. Между тем в Кремле также отмечают, что несмотря на разную риторику из Вашингтона, российская сторона видит сохранение политической воли американской администрации к поиску дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей о возможном завершении конфликта уже в этом году.

    Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевское руководство вместе с американскими кураторами обсуждает план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению для обвинения России и снятия ограничений на западное вооружение.

    30 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Средства ПВО уничтожили украинские дроны над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Два беспилотника самолетного типа сбиты средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями в течение нескольких часов 30 сентября.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    30 сентября в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, второй БПЛА – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку и сбили 81 беспилотник над пятью регионами России.

    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»
    Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году
    Адвокат объяснил отказ Google от требований к «Спасу» и RT
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Принцесса Нидерландов Амалия стала военным матросом

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Почему устояла диктатура Санду

В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Стратегическое значение Арктики для развития всей России

Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

