Кандидат на пост главы Нацразведки назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом США

Кандидат на пост главы Нацразведки США Габбард назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом Вашингтона

Tекст: Валерия Городецкая

Габбард заявила, что американские разведывательные службы были использованы оппонентами президента Дональда Трампа для его дискредитации, передает ТАСС. Она отметила, что Трампа ложно изображали марионеткой российского руководства, чтобы блокировать его решения на посту президента.

Габбард подчеркнула, что политизация разведывательных ведомств в итоге привела в принятию неадекватных решений, дорогостоящим провалам и подрыву национальной безопасности США. В качестве наиболее явного примера она привела вторжение США в Ирак в 2003 году. По ее словам, это произошло на основе «полностью сфабрикованной или совершенно неверной разведывательной информации».



«Это катастрофическое решение привело к смерти тысяч американских солдат, миллионов людей на Ближнем Востоке, массовой миграции, дестабилизации, которая подорвала безопасность и стабильность наших европейских союзников, возникновению ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) , усилению Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена в РФ) и других исламистских и джихадистских группировок», – заявила Габбард. Она также отметила, что в США доверие к разведывательному сообществу находится на рекордно низком уровне.

Военная кампания США и их союзников в Ираке была начата 20 марта 2003 года с целью свержения режима Саддама Хусейна, у которого якобы было обнаружено оружие массового уничтожения (ОМУ). Боевые действия продолжались восемь лет и американские войска были официально выведены из Ирака лишь в 2011 году. Однако в 2014 году США присоединились к новой международной коалиции. Это вторжение в Ирак было частью глобальной войны с терроризмом, инициированной администрацией Джорджа Буша в ответ на теракты 11 сентября.



После падения режима Саддама Хусейна британские и американские специалисты начали искать тайные лаборатории и склады оружия. Однако им удалось установить только то, что все разработки были приостановлены Багджадом еще в 1992 году. А в 2004 году – через год после вторжения» президент США Джордж Буш сделал неожиданное заявление перед прессой, заявив, что у Ирака не было арсеналов ОМУ, что являлось официальным поводом для интервенции в страну.



