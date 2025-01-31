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Число отравившихся шаурмой в Кунгуре достигло 25 человек
Число отравившихся шаурмой в Кунгуре Пермского края увеличилось до 25 человек
В Пермском крае в городе Кунгуре отравление шаурмой затронуло 25 человек, среди которых десять детей, сообщила прокуратура.
Число жителей города Кунгура в Пермском крае, пострадавших от отравления шаурмой, достигло 25 человек. Прокуратура региона сообщила, что среди пострадавших десять детей. В ведомстве подчеркнули, что данная информация актуальна на утро 31 января, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, введение ГОСТа на шаурму в России планируют в 2025 году, чтобы повысить качество и безопасность продукта. В Карелии сообщалось, что 87 человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы. В Иркутске госпитализировали девять человек после отравления шаурмой.