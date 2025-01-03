Россия и США съели четверть мирового экспорта мандаринов

Tекст: Мария Иванова

Россия и США стали лидерами по импорту мандаринов, сообщает РИА «Новости». За первые девять месяцев прошлого года две страны поглотили четверть мирового импорта цитрусовых, что составило 681 тыс. тонн. В денежном эквиваленте США стали лидером, потратив на мандарины 493 млн долларов, в то время как Россия заняла пятое место с затратами в 265 млн долларов.

По подсчетам, мировые объемы импорта мандаринов за девять месяцев превысили 2,8 млн тонн. Россия заняла первое место с долей в 13% и закупкой 347 тыс. тонн мандаринов, а США следуют с долей в 12% и 334 тыс. тонн. Великобритания заняла третье место с 213 тыс. тонн, что составляет 8% импорта.

Франция и Германия завершили пятерку с объемами 198 тыс. и 189 тыс. тонн соответственно. В десятку также вошли Канада, Саудовская Аравия, Нидерланды, Польша и Узбекистан. В то время как в денежном выражении, помимо США, лидируют Франция, Великобритания и Германия.

В общем списке стран, активно закупающих мандарины, в топ-15 вошли также такие страны, как Украина, Малайзия, Филиппины, Китай и Бельгия, с затратами от 61 до 68 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до конца декабря Абхазия экспортировала в Россию около 30 тыс. тонн мандаринов, что превышает прошлогодний объем на 5 тыс. тонн.

В 2024 году россияне потребили примерно 1,17 млн тонн мандаринов, с основными поставками из Турции, Египта и Китая.

Между тем мандарины могут вызвать аллергические реакции у детей и беременных, а также обострить заболевания ЖКТ, рассказала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.