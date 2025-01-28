ДОМ.РФ: В России выросли объемы строительства энергоэффективных домов

Tекст: Валерия Городецкая

К началу 2025 года количество строящихся энергоэффективных многоквартирных домов в России достигло 3 667, сообщается на сайте ДОМ.РФ. Это на 14% больше по сравнению с 3 139 домами, находившимися на этапе строительства годом ранее. Общая жилая площадь этих проектов составляет 43,7 млн кв. м, что составляет 38% от всего объема строящегося жилья.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что развитие энергоэффективного жилищного строительства стало возможным благодаря комплексным подходам к улучшению инфраструктуры, включая внедрение «зеленого» ГОСТа. Он подчеркнул: «Все вкупе дает гражданам комфортное проживание, так как в таких домах заметно уменьшаются затраты на коммунальные платежи».

По данным ДОМ.РФ, лидерами по строительству энергоэффективного жилья стали Москва с 12,4 млн кв. м, Московская область с 4,4 млн кв. м и Тюменская область с 2,4 млн кв. м. В число регионов с активным строительством также вошли Свердловская область, Приморский край, Петербург и Красноярский край.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил расширение географии строительства энергоэффективного жилья, которое теперь охватывает 82 региона. За последние четыре года доля «зеленых» домов среди всех строящихся увеличилась с 24,5% до 32%, что стало результатом устойчивого развития отрасли и совместной работы Правительства России и ДОМ.РФ.