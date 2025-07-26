Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского дрона под Ростовом

Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского БПЛА в Ростовской области

Tекст: Евгения Караваева

О гибели хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате атаки вражеского дрона сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области у трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

«С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков... Один из погибших – Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве... Вместе с ним погиб его двоюродный брат», – написал Хасиков.

Власти Калмыкии пообещали оказать поддержку родственникам погибших.

Ранее о гибели двух человек при атаке дрона, не уточняя их личности, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.