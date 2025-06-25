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Уличенный Венгрией в шпионаже экс-дипломат с Украины попросился жить в Россию
Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева в Будапеште Сергея Александрова, которого разоблачили как «украинского шпиона», и отменил его депортацию в Украину, пишет газета Blikk.
В начале мая Венгрия заявила о высылке «двух украинских дипломатов» , которых объявила «шпионами» в ответ на разоблачение Службой безопасности Украины (СБУ) двух агентов венгерской разведки в Закарпатье, пишет венгерская Blikk.
Один из них, Сергей Александров, обжаловал высылку в суде. Его адвокат Габор Сюч утверждал, что мужчина хотел уехать не на Украину, а в Россию, поскольку имеет российское гражданство как уроженец Крыма.
Украинско-российский гражданин Александров может вернуться в Венгрию на основании решения суда. Суд отменил постановление о депортации, заявив, что ему следовало разрешить добровольно выехать в Россию.
Как пишет портал «Европейская правда», в заявлении на получение вида на жительство в ноябре 2024 года Александров указал Украину как свою родину. Его адвокат заявил, что в анкете не было поля для указания другого гражданства, поэтому мужчина и не заявил о желании выезда в Россию.
«Судья счел, что не следовало немедленно депортировать Сергея на Украину, а следовало позволить ему добровольно выехать в Россию», – отметил Сюч в комментарии Blikk.
Нынешнее решение суда означает, что депортация Александрова на Украину отменена, и он сможет вернуться в Будапешт. Но ему грозит производство за нарушение миграционного законодательства Венгрии.
Александров, который, по данным Blikk, после высылки в начале мая уехал в Закарпатье, отказался говорить с журналистами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата. 9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.
В мае газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей.