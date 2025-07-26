Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ингушетией и Курской областью
В течение одного часа системы ПВО сбили по одному украинскому беспилотнику самолетного типа над Ингушетией и Курской областью.
С 10.00 до 11.00 по московскому времени силами дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Один из беспилотников был сбит над территорией Республики Ингушетия, второй – над Курской областью. Оперативные службы продолжают следить за воздушной обстановкой.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.
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