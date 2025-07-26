Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ингушетией и Курской областью

Tекст: Мария Иванова

С 10.00 до 11.00 по московскому времени силами дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Один из беспилотников был сбит над территорией Республики Ингушетия, второй – над Курской областью. Оперативные службы продолжают следить за воздушной обстановкой.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.

Ранее в субботу ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пензенской области беспилотником.

Силы ПВО сбили шесть дронов над Северной Осетией и Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве.