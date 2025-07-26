Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР

Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ.

А в Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1150 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и две станции РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник потерял более 1610 военнослужащих, девять бронемашин, включая американские HMMWV и MaxxPro. Уничтожены девять артиллерийских орудий, 42 склада с боеприпасами, 20 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, в том числе две американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За прошлую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 бронемашин, включая М113 и HMMWV. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии и 12 складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево. Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник потерял до 2975 военнослужащих, 22 бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 и две боевые машины РСЗО. Уничтожены 30 артиллерийских орудий, включая две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart и две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin, перечислили в Минобороны.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ при этом составили свыше 1360 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. При этом противник потерял более 420 военнослужащих и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов.