Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Tекст: Вера Басилая

Система противовоздушной обороны Минобороны России предотвратила очередную попытку атаки беспилотника на Москву, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА был сбит на подлете к столице, и «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов из-за обеспечения безопасности полетов.

В московском аэропорту Внуково также ввели ограничения на вылет и прилет рейсов.

В Минобороны России сообщили об уничтожении трех беспилотников, которые летели на Москву.

