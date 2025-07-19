Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Система ПВО сбила вражеский БПЛА при подлете к Москве
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации вражеского беспилотника системой ПВО, после чего экстренные службы прибыли на место падения обломков.
Система противовоздушной обороны Минобороны России предотвратила очередную попытку атаки беспилотника на Москву, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА был сбит на подлете к столице, и «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Ранее в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов из-за обеспечения безопасности полетов.
В московском аэропорту Внуково также ввели ограничения на вылет и прилет рейсов.
В Минобороны России сообщили об уничтожении трех беспилотников, которые летели на Москву.