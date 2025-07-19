Минобороны сообщило об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Tекст: Мария Иванова

В период с 15.00 до 19.00 по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, 15 дронов сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской, четыре – над Московским регионом, из них три направлялись в сторону Москвы, а еще два – над Тульской областью. Отмечается, что все аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что атаки были пресечены своевременно и угрозы для гражданских объектов нет. О пострадавших или ущербе не сообщается.

Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на фоне атак беспилотников. Силы ПВО сбили беспилотник, двигавшийся в сторону Москву. Еще два беспилотника ПВО уничтожили над Тверской областью.