Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тверской областью
В Калининском округе Тверской области системы ПВО уничтожили два беспилотника, при этом разрушений и жертв не зафиксировано, сообщили в правительства региона.
Система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата на территории Калининского округа Тверской области, передает ТАСС. Власти региона уточнили, что оба БПЛА были уничтожены силами Минобороны России.
Губернатор Игорь Руденя отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Инцидент не повлиял на жизнедеятельность региона. Обстановка в районе происшествия оценивается как стабильная.
Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка из систем HIMARS.
В Калужской области силы ПВО уничтожили беспилотник, что привело к нарушению работы электросети.
На сельхозрынке в поселке Великие Копани Херсонской области в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дронов пострадали двое местных жителей.