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При ударе ВСУ по сельхозрынку в Херсонской области ранены два человека
В результате атаки ВСУ с помощью FPV-дронов по сельхозрынку в поселке Великие Копани Херсонской области ранены двое местных жителей, сгорели две фуры с овощами, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что по сельскохозяйственному рынку в поселке Великие Копани Херсонской области был нанесен удар.
По словам губернатора, атака была совершена с помощью FPV-дронов. В результате пострадали два человека: мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина получила ранения средней тяжести.
Сальдо уточнил, что во время взрыва женщина взвешивала товар. По его информации, в результате удара полностью сгорели две грузовые машины с овощами, еще несколько автомобилей получили повреждения.
Ранее ВСУ обстреляли детский сад и жилые дома в Энергодаре. Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.
До этого ВСУ атаковали город дальнобойными ракетами авиационного базирования. В результате удара по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.