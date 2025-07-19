При ударе ВСУ по сельхозрынку в Херсонской области ранены два человека

Tекст: Вера Басилая

Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что по сельскохозяйственному рынку в поселке Великие Копани Херсонской области был нанесен удар.

По словам губернатора, атака была совершена с помощью FPV-дронов. В результате пострадали два человека: мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина получила ранения средней тяжести.

Сальдо уточнил, что во время взрыва женщина взвешивала товар. По его информации, в результате удара полностью сгорели две грузовые машины с овощами, еще несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее ВСУ обстреляли детский сад и жилые дома в Энергодаре. Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

До этого ВСУ атаковали город дальнобойными ракетами авиационного базирования. В результате удара по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.

