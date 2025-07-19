Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.
В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.
Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.