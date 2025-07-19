Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
В Донецке прогремели несколько взрывов
Система противовоздушной обороны была активирована в Донецке после серии сильных взрывов, прогремевших в центре и нескольких районах города.
В Донецке прогремело несколько мощных взрывов, в городе работает система противовоздушной обороны, передает ТАСС. Звуки взрывов были отчетливо слышны в центральной части Донецка, а также в Киевском и Ленинском районах.
В настоящий момент местные власти уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. В результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками пострадали многоквартирные дома и автомобили, фасады и остекление зданий получили серьезные повреждения. При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека.