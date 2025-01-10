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При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека
ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке, ранены четыре человека
В результате обстрела со стороны ВСУ супермаркета в Киевском районе Донецка пострадали четыре человека, повреждены также офисы и жилые дома, сообщили в оперативных службах.
По данным оперативных служб, четверо получили ранения после удара по супермаркету Донецка, который нанесли украинские военные утром в пятницу, передает ТАСС.
Обстрел произошел в Киевском районе Донецка. Помимо супермаркета, в зоне поражения оказались офисные здания и жилые дома. В результате обстрела были повреждены более десяти автомобилей.
Вооруженные силы Украины в четверг 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов. Ранее в среду при обстреле ДНР были ранены три мирных жителя, включая ребенка.