В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины

Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».

Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.

Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.