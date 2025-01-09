В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
ВСУ 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов, жертв нет
Украинские войска за последние сутки 25 раз атаковали ДНР, выпустив 75 снарядов, в результате чего поврежден один объект гражданской инфраструктуры, но жертв среди мирного населения не зафиксировано.
Украинские войска за прошедшие сутки нанесли 25 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. В результате атак, по данным военного следственного управления СК РФ по региону, поврежден один объект гражданской инфраструктуры.
Всего было выпущено семьдесят пять единиц различных боеприпасов, однако сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало. В сообщении отмечается, что атаки были осуществлены вооруженными формированиями Украины.
По предварительным данным, зафиксированы многочисленные разрушения, но точная оценка ущерба будет определена после проведения всех необходимых экспертиз и разбирательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор и были ранены четыре человека, включая беременную женщину.
За последние сутки украинские военные провели 25 обстрелов территорий ДНР, что привело к ранениям трех мирных жителей, включая ребенка. Утром во вторник ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов 155 мм, среди которых три кассетных.