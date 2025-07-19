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В Калужской области уничтожили БПЛА, нарушена работа электросети
Губернатор сообщил о повреждении электросети в Калужской области после атаки БПЛА
В Барятинском районе под Калугой силами ПВО сбит беспилотник, после чего повреждена линия электроснабжения, однако люди не пострадали.
Одним из подразделений ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат на территории Барятинского района Калужской области, сообщается в Telegram-канале Шапши. Глава региона сообщил, что в результате падения БПЛА была повреждена линия электроснабжения.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативная группа, ведутся восстановительные работы по электроснабжению.
Ранее Владимир Рогов сообщил об атаке дрона ВСУ на семью в Запорожской области.
Кроме того, в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дронов по сельхозрынку в поселке Великие Копани Херсонской области были ранены двое местных жителей.