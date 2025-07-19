Tекст: Дмитрий Зубарев

Об атаке на мирных жителей сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости». По его словам, боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения, а в этот раз оператор дрона сознательно атаковал мирную семью.

Рогов отметил: «Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям. Родители и их 14-летний сын госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями».

Состояние всех пострадавших, по его словам, оценивается как стабильное, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной Луганской Народной Республики. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в Кременной погибли два мирных жителя. В городе также был атакован гражданский легковой автомобиль, пострадали трое мужчин, получившие минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.