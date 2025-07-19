Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Рогов сообщил об атаке дрона ВСУ на семью в Запорожской области
В селе Верхняя Криница Запорожской области дрон ВСУ нанес удар по мирной семье, три человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Об атаке на мирных жителей сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости». По его словам, боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения, а в этот раз оператор дрона сознательно атаковал мирную семью.
Рогов отметил: «Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям. Родители и их 14-летний сын госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями».
Состояние всех пострадавших, по его словам, оценивается как стабильное, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной Луганской Народной Республики. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в Кременной погибли два мирных жителя. В городе также был атакован гражданский легковой автомобиль, пострадали трое мужчин, получившие минно-взрывные травмы и сотрясение мозга.