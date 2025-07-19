Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Введены ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово
Аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили прием и отправку рейсов
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово временно приостановлены вылеты и прилеты рейсов из-за введенных ограничений по соображениям безопасности, сообщили в Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Решение принято с целью обеспечения безопасности полетов, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Все наземные службы, авиадиспетчеры и экипажи принимают необходимые меры для предотвращения угроз.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака очередного беспилотника, направленного на город, была успешно отражена, следует из сообщения в его Telegram-канале.
На месте обнаружения обломков работают спасатели и другие экстренные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший столицу.
Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России, их них над Московским регионом сбито 16 дронов.