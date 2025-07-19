Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
В Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России
Дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 24 дрона уничтожено над территорией Ростовской области, 16 – над Московским регионов, в том числе 13, летевших на Москву.
Над Брянской областью подавлены 11 БПЛА, над Калужской – десять, над Курской областью ликвидировано три БПЛА. По два дрона сбито в Орловской, Тульской и Липецкой областях, один беспилотник – над Краснодарским краем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу 13 дронов ВСУ были сбиты на подлете к Москве силами ПВО.