В Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 24 дрона уничтожено над территорией Ростовской области, 16 – над Московским регионов, в том числе 13, летевших на Москву.

Над Брянской областью подавлены 11 БПЛА, над Калужской – десять, над Курской областью ликвидировано три БПЛА. По два дрона сбито в Орловской, Тульской и Липецкой областях, один беспилотник – над Краснодарским краем.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу 13 дронов ВСУ были сбиты на подлете к Москве силами ПВО.