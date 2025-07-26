ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пензенской области беспилотником

Tекст: Дмитрий Зубарев

О попытке атаки сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, передает РИА «Новости». По его словам, утром вражеский беспилотник пытался атаковать одно из промышленных предприятий области. Глава региона подчеркнул: «Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования».

Мельниченко также призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не помогать противнику. Он рекомендовал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В сообщении губернатора отмечается, что на территории области временно вводились ограничения мобильного интернета в целях безопасности. «Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», – объяснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружили место падения трех беспилотников. Инцидент обошелся без жертв и повреждений.