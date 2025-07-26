Силы ПВО сбили шесть дронов над Северной Осетией и Московским регионом

Tекст: Мария Иванова

Шесть украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены силами ПВО за период с 8.00 до 9.40 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, четыре аппарата были сбиты над территорией Северной Осетии, еще два – над Московским регионом.

О повреждениях инфраструктуры или пострадавших не сообщается. Оперативные службы продолжают работу на местах падения беспилотников для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы при попытке подлета к столице.

Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей.