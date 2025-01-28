ЕС заподозрил использование приставок Xbox и PlayStation Россией в военных целях

FT: Евросоюз планирует запретить поставки Xbox и PlayStation в Россию из-за их возможного применения в военных целях

Tекст: Елизавета Шишкова

Это решение обусловлено опасениями, что приставки могут быть использованы для управления дронами, как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает РБК.

В список ограничений также войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт сжиженного природного газа из России. Эти меры приурочены к третьей годовщине начала спецоперации на Украине.

Однако генеральный директор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи высказал сомнения относительно эффективности этого запрета. Он отметил, что в ЕС нет стран-производителей игровых консолей, и они не проходят транзитом через Европейский союз. Хаддажи назвал инициативу либо полным отсутствием понимания индустрии, либо пустой жестикуляцией.

Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение о продлении на шесть месяцев санкций против России, срок действия которых должен был истечь 31 января.