ВСУ отправили траурный венок российскому генерал-майору

Генерал-майор Терехин получил траурный венок от ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Доставщики не подозревали о содержании посылки. Украинская служба безопасности разместила объявление в соцсетях, предлагая денежное вознаграждение за доставку венка. Двое безработных из Москвы согласились на подработку и получили венок с адресом получателя, не зная, что он предназначен для российского генерал-майора, сообщает Ura.ru.

Венок обнаружили родственники Терехина, которые сразу обратились в спецслужбы для проверки посылки на наличие взрывных устройств. Курьеров, доставивших венок, сейчас разыскивают, так как они попали на записи камер видеонаблюдения.

Виталий Терехин известен как участник боевых действий и дважды кавалер ордена Мужества. Он также награжден медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. В мае 2024 года указом президента ему присвоено звание генерал-майора. В настоящее время он возглавляет 150-ю мотострелковую дивизию на специальной военной операции.

Напомним, в Москве генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства.

По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.

Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.