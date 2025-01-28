Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
ВСУ отправили траурный венок российскому генерал-майору
Генерал-майор Терехин получил траурный венок от ВСУ
Генерал-майор Виталий Терехин, командующий 150 мотострелковой дивизией, получил траурный венок от ВСУ, доставленный двумя курьерами.
Доставщики не подозревали о содержании посылки. Украинская служба безопасности разместила объявление в соцсетях, предлагая денежное вознаграждение за доставку венка. Двое безработных из Москвы согласились на подработку и получили венок с адресом получателя, не зная, что он предназначен для российского генерал-майора, сообщает Ura.ru.
Венок обнаружили родственники Терехина, которые сразу обратились в спецслужбы для проверки посылки на наличие взрывных устройств. Курьеров, доставивших венок, сейчас разыскивают, так как они попали на записи камер видеонаблюдения.
Виталий Терехин известен как участник боевых действий и дважды кавалер ордена Мужества. Он также награжден медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. В мае 2024 года указом президента ему присвоено звание генерал-майора. В настоящее время он возглавляет 150-ю мотострелковую дивизию на специальной военной операции.
Напомним, в Москве генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства.
По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.