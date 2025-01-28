Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии
Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии после указа Трампа
Спикер МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему Латвия приостановила обучение украинских медиков в скором времени после указа президента США Дональда Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.
В своем Telegram-канале она отметила, что Латвия временно прекратила обучение украинских медицинских специалистов из-за указа Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.
Захарова отметила, что ситуация вызывает вопросы о степени независимости латвийского режима, добавив, что страна, которая стремится к независимости, не должна допускать, чтобы внешние указания влияли на принятие важных решений.
«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство? – указала дипломат.
Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.
По данным Wall Street Journal, американские чиновники и гуманитарные организации были шокированы решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы иностранного финансирования.