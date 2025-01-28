Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии после указа Трампа

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что Латвия временно прекратила обучение украинских медицинских специалистов из-за указа Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.

Захарова отметила, что ситуация вызывает вопросы о степени независимости латвийского режима, добавив, что страна, которая стремится к независимости, не должна допускать, чтобы внешние указания влияли на принятие важных решений.

«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство? – указала дипломат.

Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

По данным Wall Street Journal, американские чиновники и гуманитарные организации были шокированы решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы иностранного финансирования.