WSJ: Чиновников шокировала приостановка Трампом иностранной помощи

Wall Street Journal: Чиновников шокировала приостановка Трампом иностранной помощи

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, решение Трампа о приостановке программ иностранного финансирования вызвало шок у американских чиновников и работников гуманитарных организаций, передает ТАСС.

«Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», – заявил лидер правозащитной организации Refugees International Джереми Кониндайк.

Преобразования могут затронуть программы на сумму порядка 60 млрд долларов, что, по мнению официальных лиц, может «серьезно навредить» критически важным проектам в других странах.

Такое сокращение финансирования дает шанс Китаю и другим соперникам США на мировой арене улучшить свои позиции в качестве надежных партнеров.

Многие чиновники, работающие в сфере иностранной помощи, направили многочисленные запросы в Госдепартамент США, чтобы их программы были выведены из-под действия нового распоряжения.

Они указывают, что отмена финансирования создает риск для человеческих жизней. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пауза необходима для оценки эффективности помощи и ее соответствия курсу новой администрации.

Политическое издание Politico сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио приказал немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, что затрудняет помощь Украине и Тайваню.

Однако программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Решения о дальнейшей судьбе финансирования будут приниматься после проверки, которую проведет глава внешнеполитического ведомства США.

Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов, введенный при Байдене. Белый дом отправил уведомления об увольнении 12 инспекторов крупных федеральных агентств США. Также администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов.