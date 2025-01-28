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    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке
    Власти США собрались разрешить добычу нефти и газа в Аляске
    Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине
    Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    13 комментариев
    28 января 2025, 13:29 • Новости дня

    WSJ: Чиновников шокировала приостановка Трампом иностранной помощи

    Wall Street Journal: Чиновников шокировала приостановка Трампом иностранной помощи

    Tекст: Александра Юдина

    Американские чиновники и гуманитарные организации были шокированы решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы иностранного финансирования, сообщила газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, решение Трампа о приостановке программ иностранного финансирования вызвало шок у американских чиновников и работников гуманитарных организаций, передает ТАСС.

    «Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», – заявил лидер правозащитной организации Refugees International Джереми Кониндайк.

    Преобразования могут затронуть программы на сумму порядка 60 млрд долларов, что, по мнению официальных лиц, может «серьезно навредить» критически важным проектам в других странах.

    Такое сокращение финансирования дает шанс Китаю и другим соперникам США на мировой арене улучшить свои позиции в качестве надежных партнеров.

    Многие чиновники, работающие в сфере иностранной помощи, направили многочисленные запросы в Госдепартамент США, чтобы их программы были выведены из-под действия нового распоряжения.

    Они указывают, что отмена финансирования создает риск для человеческих жизней. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пауза необходима для оценки эффективности помощи и ее соответствия курсу новой администрации.

    Политическое издание Politico сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио приказал немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, что затрудняет помощь Украине и Тайваню.

    Однако программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Решения о дальнейшей судьбе финансирования будут приниматься после проверки, которую проведет глава внешнеполитического ведомства США.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов, введенный при Байдене. Белый дом отправил уведомления об увольнении 12 инспекторов крупных федеральных агентств США. Также администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов.

    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США

    The New York Post сообщил о начале сбора подписей за выход Калифорнии из США к 2028 году

    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США под названием Calexit, петиция получила официальную регистрацию и может быть вынесена на голосование в 2028 году, сообщило издание The New York Post.

    Кампания получила название Calexit, что отсылает к британскому референдуму по Brexit, передает Lenta.ru.

    В случае принятия Calexit, перед избирателями будет стоять вопрос: должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать независимой страной. Чтобы инициатива была вынесена на референдум, необходимо собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

    Даже если большинство избирателей поддержит выход из США, планируется созвать специальную комиссию. Эта комиссия должна будет проанализировать последствия возможного решения и подготовить официальный отчет. Таким образом, процесс выхода не будет мгновенным и будет нуждаться в дальнейшем анализе и согласовании.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, каким образом это произойдет.

    Также он предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества и улучшение здравоохранения.

    Кроме того, Трамп требовал от премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    28 января 2025, 07:54 • Новости дня
    Помилованного Трампом участника штурма Капитолия застрелил полицейский

    Tекст: Александра Юдина

    В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого помиловал президент США Дональд Трамп после штурма Капитолия, при попытке его ареста за правонарушение, сообщает телеканал ABC7.

    В штате Индиана произошел инцидент, в ходе которого полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. Шаттл был остановлен шерифом за правонарушение, однако в результате попытки его ареста оказал сопротивление, передает RT.

    По данным телеканала, во время возникшей ссоры заместитель шерифа применил оружие и застрелил подозреваемого.

    Полицейские продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. 21 января первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу.

    Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 03:33 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски

    Трамп сообщил о планах начать добычу нефти в заповедных землях Аляски посредством исполнительного указа

    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски
    @ Al Drago/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Правительство США планирует начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, чтобы удовлетворить потребности азиатского рынка, сообщил президент Дональд Трамп.

    По словам Трампа, запасы, находящиеся в Национальном Арктическом заповеднике, способны удовлетворить энергетический спрос всей Азии, сообщило ТАСС.

    «И мы сделаем это очень быстро», – приводит агентство слова Трампа на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами. Он подчеркнул, что эти ресурсы могут стать важным источником для азиатского региона благодаря своему географическому положению.

    Трамп отметил, что процесс может быть ускорен благодаря использованию исполнительного указа, поскольку предыдущие инициативы не проходили через Конгресс. Решение может оказать значительное влияние на энергетическую политику США и международные рынки, сказал президент США.

    Ранее Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    27 января 2025, 23:30 • Новости дня
    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    План ЦРУ по организации терактов в американских городах должен был убедить граждан в необходимости военных действий против Кубы, что подтвердили секретные документы Пентагона, сообщило Daily Mail.

    По информации издания, в начале 60-х годов прошлого века ЦРУ готовило секретную операцию «Нортвудс», в рамках которой планировалось организовать серию терактов в различных городах США. Целью операции было обвинение Кубы и вынуждение американцев поддержать военные действия против Фиделя Кастро, передает RT.

    Как отмечается в материале, ЦРУ намеревалось развернуть «кампанию террора коммунистической Кубы» в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. Эти действия должны были происходить «под чужим флагом», чтобы создать ложное впечатление об угрозе со стороны Кубы.

    Авторы статьи подчеркнули, что «леденящие душу документы Пентагона» раскрывают мотивы, по которым в США опасались публикации документов об убийстве президента Джона Кеннеди.

    До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Трампа обнародовать засекреченные документы станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    28 января 2025, 02:53 • Новости дня
    Трамп объявил о запрете участия Китая в сделке по TikTok

    Трамп заявил, что Китай не будет участвовать в покупке TikTok

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил, что США примут меры для исключения Китая из участия в покупке TikTok, что укрепит позиции Республиканской партии среди молодежи.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны примет меры, чтобы исключить участие Китая в сделке по покупке популярного видеосервиса TikTok, передает ТАСС. Об этом он сообщил на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами.

    Трамп отметил, что его предложение не запрещать TikTok в США позволило республиканцам укрепить свои позиции среди молодых избирателей. Он добавил: «Китай не будет участвовать в этом процессе. Вы не хотите, чтобы Китай участвовал, но посмотрим, что произойдет», - приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называют Ларри Эллисона, главу Oracle. Также есть информация о том, что в торгах может принять участие Илон Маск, известный космический магнат.

    Известно, что предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.

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    27 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    @ REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

    Tекст: Максим Попов

    Дания намерена инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.

    Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.

    Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом  Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

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    28 января 2025, 03:15 • Новости дня
    Названа дата переименования Мексиканского залива в Google Maps

    Google сообщила о дате переименования Мексиканского залива и горы Денали

    Названа дата переименования Мексиканского залива в Google Maps
    @ Скриншот Google Maps

    Tекст: Максим Попов

    Компания Google сообщила, что обновит названия Мексиканского залива и горы Денали в Google Maps на Американский залив и Маккинли после изменений в GNIS (Информационной системе географических названий).

    Как пояснили в Google, переименование будет происходить в соответствии с изменениями в официальных государственных ресурсах, передает ТАСС.

    «У нас есть устоявшаяся практика переименования названий после внесения изменений в официальных государственных ресурсах. Для географических названий этим целям служит GNIS. Когда это [переименование в GNIS] произойдет, мы оперативно обновим Google Maps для отображения горы Маккинли и Американского залива», – заявили в компании.

    Также отмечается, что если названия географических объектов различаются для разных стран, то жители видят официальное название, принятое в стране пребывания, а пользователи из других регионов смогут видеть оба варианта.

    До этого информационное агентство Associated Press заявило, что продолжит использовать название Мексиканский залив, несмотря на указ президента США Дональда Трампа, однако изменит название горы Денали на Маккинли.

    Ранее сообщалось, что Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

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    28 января 2025, 07:38 • Новости дня
    Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней
    Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны представить проект системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней, чтобы защитить страну от угрозы ракетных атак.

    Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету разработать проект новейшей системы противоракетной обороны под названием «Железный купол Америки», отметив, что угроза атаки с применением баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается серьезной и самой катастрофической угрозой, передает ТАСС.

    Согласно указу, в течение 60 дней министр обороны должен предоставить президенту архитектуру и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

    В документе подчеркивается, что это важная задача для укрепления оборонной стратегии США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    27 января 2025, 22:50 • Новости дня
    Трамп призвал Моди увеличить закупки американского оружия

    Трамп предложил Моди увеличить закупки американского оборонного оборудования

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер призвал индийского премьера увеличить закупки американского оборонного оборудования, сообщил Белый дом.

    Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди увеличить закупки американского оборонного оборудования, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении Белого дома говорится, что Трамп подчеркнул важность продвижения «к справедливым торговым отношениям».

    Кроме того, в ходе разговора Трамп и Моди обсудили планы будущего визита Моди в Белый дом.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отправил личное послание Дональду Трампу через министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на церемонии инаугурации нового президента США.

    До этого Моди поздравил Трампа со вступлением в должность и выразил желание плотно работать с администрацией США во благо Индии, США и всего мира.

    Между тем США разъяснили детали санкций против российских танкеров, установив крайний срок разгрузки нефти на 27 февраля и завершение финансовых операций на 12 марта.

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    27 января 2025, 19:30 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет: Трамп подпишет указ о создании «Железного купола» над США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о «Железном куполе» для Америки», – цитирует Хегсета РИА «Новости».

    Он отметил, что на службу будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

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    28 января 2025, 05:03 • Новости дня
    Трамп отправил в отпуск руководство агентства по международному развитию

    Администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID

    Tекст: Максим Попов

    Администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам.

    Администрация президента Дональда Трампа приняла решение отправить около 60 высокопоставленных сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) в отпуск, сообщило ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Данный шаг был предпринят после того, как президент подписал указ о приостановке оказания помощи другим странам на 90 дней. Это было сделано для проверки соответствия программ USAID внешней политике США.

    Во внутренней записке врио руководителя USAID отмечается, что новое руководство агентства выявило уязвимые места в его структуре, которые могут позволить обойти исполнительные указы президента и мандат американского народа. В результате некоторые сотрудники были отправлены в административный отпуск с сохранением полной оплаты и льгот до дальнейшего уведомления.

    Среди отправленных в отпуск числятся руководители почти всех отделений USAID в Вашингтоне, отвечающие за вопросы энергетической безопасности, детского образования за рубежом и развития цифровых технологий.

    Ранее сообщалось, что киевский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов на территории Украины.

    USAID является значимым партнером киевского режима в сфере финансовой и гуманитарной помощи. Начиная с 2022 года объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило 5 млрд долларов на поддержку развития.

    До этого газета ВЗГЛЯД уже писала, что агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства.

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    27 января 2025, 17:25 • Новости дня
    Пентагон пообещал при необходимости направить войска на границу с Мексикой

    Глава Пентагона Хегсет пообещал при необходимости направить войска на границу с Мексикой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные готовы предоставить ресурсы для усиления контроля на границе с Мексикой, в том числе отправить туда дополнительные войска, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    «Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», – сказал новый шеф Пентагона, передает ТАСС.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день. При этом акцент должен быть сделан на тех, кто подозревается в преступлениях.

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