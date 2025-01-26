Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!0 комментариев
Великая Новоселка зачищена от украинских войск на 90%
Российские войска успешно зачистили 90% территории Великой Новоселки в ДНР, сообщили в силовых структурах, подчеркивая значительный успех в освобождении южной части региона от украинских военных.
Как сообщает ТАСС, российские войска достигли значительного успеха на юге Донецкой народной республики, зачистив более 90% территории Великой Новоселки от украинских вооруженных сил. В силовых структурах отметили, что Великая Новоселка почти полностью освобождена от присутствия украинских военных формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке, разделив их на две части, а также сообщалось, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен.