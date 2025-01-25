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Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров
Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.
Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.
«Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.
Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.
После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.
Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.