В России пресекли деятельность вебкам-студий за распространение порнографии

Вебкам-студии в четырех регионах России закрыты МВД за распространение порнографии

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Волк, ГУУР МВД совместно с ГУ МВД по Саратовской области пресекли деятельность вебкам-студий, занимавшихся изготовлением и распространением порнографии. Операции прошли в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре, где были задержаны подозреваемые, связанные с созданием и оборотом запрещенного видеоконтента.

По предварительным данным, организатором студий выступила жительница Саратова, которая управляла деятельностью на территории четырех субъектов Российской Федерации. В студиях работали не менее десяти моделей, проводивших видеосеансы с гражданами иностранных государств. Девушки за определенную оплату выполняли интимные пожелания клиентов, а два администратора контролировали работу и распределяли доходы моделей.

Полицейские, при поддержке сотрудников Росгвардии, провели обыски, изъяв компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документацию и иные предметы, которые могут служить доказательством. В отношении предполагаемого лидера группы была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим фигурантам – в виде подписки о невыезде.

Следователь территориального подразделения полиции возбудил уголовное дело по ст. 242 УК РФ. Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.

Ранее в ноябре в Перми началась процессуальная проверка сообщений о действиях банды педофилов.

До этого в Чебоксарах задержали 16-летнего подростка по подозрению в распространении фотографий обнаженной 12-летней девочки из Красноярского края.