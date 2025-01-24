Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ленобластью
Боевые расчеты ПВО в период с 6.00 до 7.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны.
Военные расчеты противовоздушной обороны Ленинградской области ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Инцидент произошел между 6.00 и 7.00 мск. Дежурные подразделения ПВО успешно отработали цели и предотвратили возможную угрозу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили два беспилотника в Подольске, когда они направлялись к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Троицком административном округе Москвы ПВО ночью также сбили два вражеских беспилотника.
Кроме того, на севере Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов в трех районах.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.