Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
В Ростовской области силы ПВО «приземлили» семь БПЛА
В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников без разрушений на земле
На севере Ростовской области ночью были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов в трех районах, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил Слюсарь в Telegram, БПЛА были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Кроме того, в Саратовской области произошло аналогичное событие. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты. Пострадавшие и повреждения отсутствуют, говорится в Telegram главы региона.
Ранее из-за массовой атаки украинских дронов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты.