В Ростовской области силы ПВО «приземлили» семь БПЛА

В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников без разрушений на земле

Tекст: Максим Попов

Как отметил Слюсарь в Telegram, БПЛА были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Кроме того, в Саратовской области произошло аналогичное событие. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты. Пострадавшие и повреждения отсутствуют, говорится в Telegram главы региона.

Ранее из-за массовой атаки украинских дронов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты.