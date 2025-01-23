Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
В Кремле выразили надежду, что США разделят радость 80-летия Победы
Москва выражает надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил о значимой помощи Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
«Мы всегда будем помнить и никогда не забудем помощь Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны», – подчеркнул он.
Также Песков выразил надежду, что американцы и президент Трамп разделят с Россией радость этого значимого события.
Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.