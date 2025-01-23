В Кремле выразили надежду, что США разделят радость 80-летия Победы

Tекст: Александра Юдина

Песков напомнил о значимой помощи Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Мы всегда будем помнить и никогда не забудем помощь Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны», – подчеркнул он.

Также Песков выразил надежду, что американцы и президент Трамп разделят с Россией радость этого значимого события.

Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.