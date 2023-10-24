В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем

Претендент на пост президента США Рамасвами предложил часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем

Tекст: Алексей Дегтярев

Вашингтон, участвуя в ситуации на Украине «в военной сфере», сближает Москву и Пекин, США не нужно автоматически считать, что «Украина – это добро», сказал Рамасвами, передает ТАСС.

В этой стране запретили 11 оппозиционных партий, телевизионные СМИ объединили в одну государственную структуру, а украинские власти «скрыто угрожали США не проводить выборы в этом году». Так Киев пытался истребовать с Вашингтона больше денег, указал политик.

При этом президент Украины Владимир Зеленский «восхвалял нацистов», отметил Рамасвами.

Необходимо предпринять шаги на «разумном пути к миру», принять обязательства в том, что Украина не вступит в НАТО. Эти договоренности также должны «заморозить линии контроля» там, где они сейчас, они должны обеспечить «передачу этих русскоговорящих регионов России».

При этом это должно быть сделано «не бесплатно», России для этого нужно выйти из «военного союза с Китаем», это также можно использовать для того, чтобы прекратить «российское военное присутствие в Западном полушарии», считает Рамасвами.

Союз Китая и России является «крупнейшей угрозой» для существования США, и российская сторона якобы «превосходит» США по ядерному потенциалу и по потенциалу в сфере гиперзвуковых ракет, заявил он.

Китай же превосходит Соединенные Штаты по потенциалу на море, а современный уровень жизни в Америке зависит от экономики КНР, указал политик.

Если называть всех врагами, и включать Россию в этот список, то это подталкивает ее к тому, что она «действует как враг», и США делают именно это. Это делается вместо того, чтобы идти в направлении трехстороннего миропорядка с США, Россией и Китаем, а не двустороннего, который выгоден Китаю при наличии России «в его лагере».

США погрязли в украинском конфликте, киевский режим уже получил от Вашингтона гигантский объем артиллерийских боеприпасов, отметил Рамасвами.

Ранее Рамасвами заявлял, что выход США из НАТО – разумная идея, также нужно пересмотреть членство США в ООН.