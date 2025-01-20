Орбан призвал ЕС не считать победу над Россией возможной и сосредоточиться на переговорах

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выступил на конференции в Будапеште, посвященной итогам председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года. Орбан отметил, что венгерское председательство открыло двери для мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине, и призвал к возобновлению дипломатии, передает ТАСС.

Орбан подчеркнул необходимость поддержания дипломатических каналов для переговоров с Россией и отметил, что Венгрия открыла такие каналы, несмотря на сопротивление большинства государств ЕС, которые противятся миру. Он выразил опасение, что если на Европейском континенте начнется война, проиграют все стороны. Орбан критиковал ЕС за поддержку военных действий на Украине и санкции против России, отметив, что это негативно сказалось на экономике Европы.

Премьер-министр также подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть урегулирован как можно скорее. Орбан выразил надежду, что миротворческую миссию Венгрии сможет продолжить избранный президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что США обладают необходимой силой для достижения мира, в то время как Венгрии присущи добрые намерения и дипломатическое мастерство. Орбан заявил, что Венгрия передает эстафету мира Америке, подчеркивая, что мир требует силы, которой обладают Соединенные Штаты.