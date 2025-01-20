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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    9 комментариев
    20 января 2025, 11:27 • Новости дня

    ТАСС: Путин обычно говорил с президентами США через 6-12 дней после их инаугурации

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонные разговоры между президентами России и США чаще всего происходили через одну-две недели после инаугурации нового американского лидера, следует из подсчета ТАСС.

    Российский президент Владимир Путин традиционно общался с новыми американскими лидерами через неделю после их инаугурации. Самый ранний звонок случился через шесть дней после вступления Джо Байдена в должность в январе 2021 года. В январе 2009 года Барак Обама также беседовал с Путиным через шесть дней после своей инаугурации, передает ТАСС.

    Разговор с Дональдом Трампом состоялся спустя восемь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Они уже один раз общались по телефону в ноябре 2016 года, когда Трамп еще не вступил в должность.

    С Джорджем Бушем – младшим Путин говорил спустя 11 дней в январе 2001 года и спустя 12 дней в январе 2005 года. Исключение составил 2013 год, когда Обама был переизбран на второй срок. Тогда телефонный разговор состоялся только через 40 дней, однако поздравления прозвучали еще в ноябре 2012 года.

    Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

    Ранее Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным вскоре после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп также заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    19 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

    Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп действительно попытается свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем, бескровным путем, сначала ужесточив экономические санкции. Но у Венесуэлы, в отличие от Сирии, больше инструментов, чтобы купировать угрозу и сохранить действующий режим, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты-международники Станислав Ткаченко, Константин Блохин и Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

    «У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

    «Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

    «Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

    «Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

    «Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

    «В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

    Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

    «Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

    «Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

    Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

    Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

    «Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

    Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

    Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ожидать от Трампа в 2025 году, а также выясняла, почему к территориальным претензиям избранного президента США следует отнестись всерьез.

    Коментарии (9)
    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    @ Henri Szwarc/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны, выступая на митинге в Вашингтоне.

    Трамп, выступая на митинге на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о своих намерениях положить конец вооруженному конфликту на Украине и предотвратить третью мировую войну, передает ТАСС.

    «Я положу конец войне на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», – сказал он, подчеркивая важность этих задач для своей администрации.

    Трамп также отметил, что его политика направлена на достижение мирных договоренностей и стабилизацию ситуации в различных горячих точках мира. Президент подчеркнул, что его администрация будет прилагать все усилия для достижения этих целей, используя дипломатические инструменты.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить все «глупые и радикальные» указы действующего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это произойдет в течение нескольких часов после его инаугурации, намеченной на 20 января.

    «Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», – заявил Трамп.

    Трамп также рассказал, как ему советовали не подписывать так много указов за один день. Однако он подчеркнул, что не намерен растягивать процесс: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», подчеркнул Трамп, отмечая, что все будет сделано на следующий день.

    Напомним, ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы Трампа завершить все войны, чтобы перенаправить ресурсы на более значительные угрозы. Ранее Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    20 января 2025, 08:10 • Новости дня
    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепартамента США уволились по требованию команды Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки сотрудников Госдепартамента США вынуждены уйти в отставку по требованию команды нового президента Дональда Трампа, что демонстрирует решимость его администрации разорвать связи с предыдущей властью, отмечает Washington Post.

    Десятки сотрудников Госдепартамента США ушли в отставку по требованию команды избранного президента Дональда Трампа.

    Это увольнение призвано продемонстрировать «решительный разрыв» новой администрации с предыдущей командой Джо Байдена, передает Washington Post.

    По имеющейся информации, высокопоставленные дипломаты, такие как помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, покидают свои должности в полдень понедельника, что совпадает с временем инаугурации Трампа.

    Собеседник издания из числа уволенных дипломатов отметил, что требование об отставке было профессиональным и лишенным личных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении подписать почти 100 указов после инаугурации для отмены решений администрации Джо Байдена.

    Трамп также поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации для обсуждения личной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    20 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации

    Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину после инаугурации

    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Основной темой предполагаемого разговора станет обсуждение личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы. CNN сообщает, что целью такой встречи является попытка положить конец конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал сосредоточиться на защите границ США, а также назвал Александра Овечкина великим игроком. Кроме того, Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

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    20 января 2025, 09:33 • Новости дня
    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США

    Fox News: Трамп закроет все программы инклюзивности в правительстве США после инаугурации

    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намерен установить законодательное определение биологического пола, отмечает Fox News.

    Как сообщает Fox News, Дональд Трамп после инаугурации намерен закрыть все программы по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве США. По словам источников, он планирует подписать указ, который закрепит официальное определение биологического пола, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал прекратить изменения пола у детей через хирургические операции, выдворить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и запретить мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

    Некоторые американские ведомства уже начали сворачивать свои программы по разнообразию. В частности, Федеральное бюро расследований закрыло соответствующее управление в декабре 2022 года. От аналогичных отделов начали отказываться и крупные компании, такие как Amazon, Meta, McDonald's, Ford и Walmart.

    В частности, корпорация Meta* решила убрать тампоны для небинарных персон и трансгендеров из мужских туалетов своих офисов, что вызвало противоречивую реакцию среди сотрудников компании.

    Недавние пожары вокруг Лос-Анджелеса показали, что работа пожарного заключается в тушении пожаров, а не в участии в гей-парадах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке».

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    19 января 2025, 23:19 • Новости дня
    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    20 января 2025, 08:42 • Новости дня
    Fox News: Трамп переименует Мексиканский залив в Американский

    Fox News: Трамп намерен подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский

    Fox News: Трамп переименует Мексиканский залив в Американский
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, обосновывая свое решение тем, что новое название звучит «красиво и уместно», сообщает телеканал Fox News.

    Как сообщает Fox News, Дональд Трамп, который вскоре вернется в Белый дом, намерен подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это решение станет частью более широкой инициативы, включающей подписание более 200 законов, касающихся изменений в названиях различных географических объектов.

    Трамп заявил о своем намерении назвать залив Американским во время выступления 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Он подчеркнул, что считает новое название «более красивым и подходящим для данного региона».

    Республиканец, известный своими резкими и нестандартными заявлениями, ранее неоднократно предлагал переименовывать объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что планирует представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.

    Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту после заявления Дональда Трампа о возможном переименовании Мексиканского залива.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп в итоге превратит Мексику в американскую Украину.

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    20 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп пообещал остановить вторжение мигрантов в США

    Трамп заявил о планах остановить вторжение и провести операцию по депортации в США

    Трамп пообещал остановить вторжение мигрантов в США
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент Дональд Трамп пообещал остановить вторжение мигрантов через границы США и начать операцию по депортации к вечеру 20 января, выступая на митинге в Вашингтоне.

    Трамп, выступая на митинге на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о намерении остановить «вторжение через границы США» к вечеру 20 января. Он подчеркнул, что ужесточение иммиграционной политики и принудительная депортация нелегальных мигрантов станут приоритетами его администрации, передает «ТАСС».

    Во время выступления на митинге Трамп подчеркнул: «Завтра к закату вторжение через наши границы будет остановлено».

    Кроме того, Трамп анонсировал начало крупнейшей в истории США операции по депортации нелегальных мигрантов. Он заявил, что эта операция превзойдет по масштабам аналогичные меры, предпринятые президентом Эйзенхауэром, который ранее держал рекорд по числу депортированных нелегалов.

    Напомним, 17 января издание Politico сообщило, что Трамп планирует объявить чрезвычайное положение для борьбы с миграцией. Ранее Financial Times написала, что жесткая политика Трампа может вызвать рост миграции из Латинской Америки в ЕС.

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    19 января 2025, 16:26 • Новости дня
    Трамп призвал спасти TikTok после прекращения работы в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп призвал спасти TikTok после того, как пользователи узнали о прекращении его работы в США с 19 января.

    «Спасите TikTok!» – призвал Трамп в публикации на странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приложение TikTok прекратило открываться у пользователей в США после решения Верховного суда отказать в приостановке запрета на деятельность соцсети. Избранный президент Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

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    20 января 2025, 09:47 • Новости дня
    CNN: Байден оставит Трампу письмо перед уходом

    CNN: Байден оставит Трампу напутственное письмо перед уходом

    Tекст: Ольга Иванова

    Покидающий пост президента США Джо Байден планирует оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции, сообщает CNN.

    Президент США Джо Байден, готовящийся покинуть свой пост, намерен оставить напутственное письмо своему преемнику Дональду Трампу, передает CNN. Эта традиция предусматривает, что уходящий президент оставляет подобное письмо следующему главе государства, положив его на стол в Овальном кабинете.

    Телеканал CNN напоминает, что Дональд Трамп, несмотря на непризнание своего поражения на выборах, оставил Джо Байдену записку в 2021 году. Содержание той записки не было публично раскрыто, но Байден назвал ее «очень великодушной».

    Полагается, что церемония вступления Трампа в должность состоится в полдень по местному времени (20.00 мск), хотя президентский срок начнется независимо от произнесения присяги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении подписать почти 100 указов после инаугурации для отмены решений администрации Джо Байдена.

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    20 января 2025, 03:06 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим игроком на митинге в Вашингтоне

    Трамп отметил Овечкина как великого игрока на арене Capital One в Вашингтоне

    Tекст: Максим Попов

    На митинге в Вашингтоне Дональд Трамп высоко оценил мастерство российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его великим игроком, выступая перед своими сторонниками на арене Capital One.

    На митинге в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина «великим игроком», передает ТАСС. Митинг прошел на спортивной арене Capital One, которая является домашней площадкой клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

    Во время своего выступления Трамп выразил благодарность владельцам арены, отметив их поддержку и успехи команды. «Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин – это великий игрок, не так ли?», – добавил будущий глава Белого дома.

    До этого сообщалось, что Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.

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    19 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Путин пожелал успехов Лукашенко на выборах

    Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, пожелав ему успехов на выборах.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. В ходе разговора Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах в Белоруссии.

    Досрочное голосование в Белоруссии начнется 21 января и продлится до 25 января. Основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии официально зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборы 2025 года, а сам Лукашенко пообещал обеспечить мирную передачу власти новому поколению. Лукашенко также заявил, что оппозиция напрасно ждет его смерти.

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