Власти Аляски впервые закрыли три популярные прогулочные тропы в Анкоридже

Власти Аляски впервые закрыли три прогулочные тропы в Анкоридже из-за медведей
В Анкоридже на Аляске введен запрет на посещение популярных пеших маршрутов, поскольку в городской черте появились многочисленные медведи, привлеченные обилием рыбы.
Власти закрыли три пешеходные тропы из-за активизации медведей, передает ТАСС.
Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная отметила, что это произошло впервые в истории штата. Ограничения коснулись самых популярных маршрутов в Анкоридже, где обычно гуляют и ездят на велосипедах местные жители.
По ее словам, причиной массового появления медведей стал большой приход красной рыбы в ручьи города.
«Из-за этого медведи вышли из своих берлог, спустились с гор и пришли к речкам – в этом году их целое изобилие», – уточнила Верная.
Власти усилили охрану на закрытых маршрутах для безопасности жителей и гостей штата. Желающих пройтись по тропам и снять природу предупредили об угрозе. Верная подчеркнула, что такого прецедента, как массовое закрытие пешеходных дорожек из-за медведей, на Аляске ранее не наблюдалось.
