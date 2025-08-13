Застройщика в Ульяновске приговорили к условному сроку за хищение 600 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы в колонии общего режима и штрафе в 1 млн рублей, однако суд согласился с более мягкой мерой, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким, планируется подготовить апелляционное представление.

Глава компании был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Для возмещения ущерба суд сохранил арест на уставные капиталы ряда аффилированных структур, десять объектов недвижимости, два автомобиля, шесть единиц дорогого охотничьего оружия, десять мостовых кранов и другое имущество.

Следствие установило, что с октября 2017 года по октябрь 2020 года виновный привлек инвестиции дольщиков для строительства многоэтажек в двух районах Ульяновска, но значительную часть средств потратил на иные цели. Ущерб министерству ЖКХ и дольщикам составил более 600 млн рублей. На данный момент все дольщики получили положенные квартиры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году в Ульяновске осудили застройщика жилого комплекса «Молодежный» Андрея Сидорова по делу о мошенничестве. Его лишили свободы на четыре года в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 400 тыс. рублей.