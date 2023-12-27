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В Ульяновске осудили застройщика ЖК «Молодежный»
Вынесен приговор застройщику ульяновского жилого комплекса «Молодежный» Андрею Сидорову по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.
Строительство ЖК «Молодежный» велось ООО «Максима», в 2019 году застройщик был объявлен банкротом, передает ТАСС.
Директор регионального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Дмитрий Плохих сообщил, что в доме насчитывается 1129 обманутых дольщиков. Дом недостроен до сих пор.
Сидоров признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», сообщили в суде.
Его лишили свободы на четыре года в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 400 тыс. рублей. При этом Сидоров оправдан по статье «Злоупотребление полномочиями» из-за отсутствия состава преступления.